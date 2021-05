Spesso ci siamo chiesti come disintossicare fegato e intestino. Ebbene, non ci vuole molto e possiamo salvare due nostri organi interni del corpo mangiando semplicemente amaro. Con questo articolo vogliamo scoprire determinati alimenti, purtroppo, come detto dal sapore amaro, ma amici stretti di fegato e intestino.

Le erbe dal sapore amaro

Stiamo parlando di cicoria, radicchio, rucola, scarola e cime di rapa. Il sapore non è certamente dei migliori perché erbe amare al palato ma hanno mille qualità poiché contengono basse calorie e ricche di vitamine e minerali.

Chi vuole ottenere benefici immediati, deve sforzarsi di mangiare queste erbe crude. Infatti, l’eventuale scelta di cucinarle potrebbe far perdere tutti quei nutrienti idrosolubili. Invece, chi opta per la centrifuga corre il rischio di far perdere il valore aggiunto che le fibre possono apportare all’organismo e nello specifico al processo di digestione.

La ricchezza di queste verdure

Il radicchio è ricco di beta-carotene e perciò amico della pelle. Discorso ben diverso per la cicoria che contiene più clorofille come spinaci e biete. Il vero segreto delle erbe amare è racchiuso nel mix di potassio, magnesio, calcio, rame, ferro, selenio, minerali fondamentali per il nostro organismo. Per non parlare poi delle moltissime vitamine contenute nelle erbe amare.

Purtroppo al palato il gusto non è dei più soddisfacenti ma c’è il rovescio della medaglia che fa bene sicuramente ai nostri organi. Prendiamo per esempio la cicoria, la presenza della vitamina J, conosciuta come colina, riesce a tenere sotto controllo i valori del colesterolo e protegge il fegato. La vitamina K ha una funzione importante per la coagulazione del sangue e aiuta le proteine che tengono in forma le ossa.

L’amaro fa bene alla dieta?

Mangiare erbe amare non piace a tutti ma c’è un motivo in più per farlo perché aiuta a far perdere chili di troppo. Dunque una dieta ricca di verdure e uno stile di vita meno sedentario aiutano a superare anche la prova bilancia. Nel contempo possiamo salvare due nostri organi interni del corpo mangiando semplicemente amaro.