Forse non ce ne accorgiamo, ma il vestiario può portare via una parte consistente del nostro reddito. Dobbiamo trovare gli indumenti giusti per andare al lavoro, per la palestra, per gli eventi importanti, e tante altre situazioni.

Poi la spesa lievita se dobbiamo acquistare i vestiti anche per i nostri figli. In questo caso, c’è davvero tanto da comprare e questo può avere un grosso peso sul bilancio familiare.

Ma non sempre dobbiamo spendere così tanto per il vestiario. Possiamo infatti trovare tanti metodi che ci permettono di sostenere costi molto più contenuti. Possiamo risparmiare centinaia di euro sull’abbigliamento se prendiamo questi 3 facili accorgimenti.

La qualità si paga

Partiamo dal primo consiglio, che forse è anche il più sorprendente: compriamo sempre indumenti di alta qualità. Può sembrare controproducente: la qualità costa, quindi perché acquistare qualcosa di così caro?

La risposta è che gli indumenti migliori durano anche tanto. Infatti è vero che la spesa iniziale è importante, ma sul lungo periodo la loro resistenza ci farà risparmiare. A volte un costo oggi diventa un risparmio domani, non dimentichiamolo.

Cosa fare se si danneggiano

Che siano di qualità o no, i nostri vestiti prima o poi subiranno dei danni. In questa situazione è fondamentale sapere come agire. Compriamo direttamente un indumento nuovo? Non è necessario, possiamo ripararlo. Quindi il secondo consiglio è questo: impariamo a fare qualche lavoro a maglia, a cucire qualche strappo, a rattoppare. Insomma, teniamo l’acquisto di un capo nuovo solo come ultima possibilità.

E se non abbiamo il tempo per riparare da soli? Basta portare gli indumenti in sartoria. Questo è il terzo consiglio: non dobbiamo pensare che le sartorie siano luoghi unicamente di lusso, che vanno bene solo per i più ricchi. Infatti molte di queste saranno ben felici di riparare i danni ai nostri abiti con prezzi molto contenuti. Di sicuro, costano di meno che acquistare sempre vestiti nuovi.

Possiamo risparmiare centinaia di euro sull’abbigliamento se prendiamo questi 3 facili accorgimenti. Acquistare oggetti di qualità, imparare a riparare, e trovare sartorie a buon prezzo sono le parole d’ordine per evitare problemi di costi.

