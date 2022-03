Possiamo rimpiazzare la panna con questi 2 ingredienti per preparare questa spettacolare pasta con gli asparagi

In questo periodo, tra gli ortaggi più nutrienti e versatili che possiamo utilizzare in cucina, troviamo sicuramente gli asparagi. Costituiti essenzialmente da acqua, come riportano diversi studi, sono un concentrato di proteine e carboidrati. Solitamente, vengono consumati per le loro rinomate proprietà depurative. Infatti, oltre a contrastare la ritenzione idrica, stimolando la diuresi, favorirebbero anche un buon funzionamento dell’intestino.

Tuttavia, non tutti sanno che gli asparagi sono anche un’ottima fonte di fibre (2,1 g ogni 100 g). Queste potrebbero essere fondamentali per tenere a bada i livelli di colesterolo e zuccheri nel sangue.

Ritornando alla versatilità in cucina, questi ortaggi possono diventare i protagonisti di diverse ricette. Infatti, avevamo già visto come utilizzarli con la pasta sfoglia, per realizzare dei deliziosi fagottini, pronti in 10 minuti.

Un altro modo per utilizzare al meglio gli asparagi è quello di preparare una velocissima pasta con la salsiccia e la panna. In questa ricetta, però, scopriremo che possiamo rimpiazzare la panna con altri 2 ingredienti: il formaggio spalmabile, tipo Philadelphia, e il latte. Per il resto ci serviranno:

320 g di pennette rigate, per 4 persone;

600 g di asparagi;

320 g di salsiccia;

150 g di Philadelphia;

150 ml di latte;

50 g di pecorino romano grattugiato;

olio EVO, sale e pepe;

un porro;

mezzo bicchiere di vino bianco.

Vediamo tutti i passaggi

Innanzitutto, puliamo gli asparagi eliminando da ognuno il gambo finale e pelando la parte esterna. Nel caso in cui dovessero avanzare, possiamo conservarli in frigorifero seguendo questi preziosi consigli.

Una volta puliti gli asparagi, separiamo la salsiccia dal budello ed andiamo a farla rosolare in un tegame con olio EVO e porro. Dopo 4 minuti, sfumiamo con il vino bianco e, quando la parte alcolica sarà evaporata, aggiungiamo gli asparagi tagliati a tocchetti.

Possiamo rimpiazzare la panna con questi 2 ingredienti per preparare questa spettacolare pasta con gli asparagi

In una ciotola, iniziamo quindi a mescolare con una frusta la Philadelphia, il latte ed il pecorino, fino ad ottenere un composto cremoso. Versiamolo dunque nel tegame ed iniziamo ad amalgamare tutti gli ingredienti, spolverando del pepe nero e regolando la quantità di sale. Se il sughetto dovesse risultare troppo secco, aiutiamoci con l’acqua di cottura. Quando la pasta sarà pronta, scoliamola all’interno del tegame ed iniziamo a mantecare. Infine, possiamo servire la pasta spolverando il formaggio grattugiato a scelta per dare ancora più sapore al piatto.