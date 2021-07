Spesso smaltire pezzi sostituiti dai lavori di ristrutturazione rappresenta un vero grattacapo perché non sempre l’azienda che si occupa dei lavori garantisce anche lo smaltimento che ha certamente i suoi costi. Quindi prima di decidere cosa e come liberarci di pezzi d’arredo, possiamo aguzzare l’ingegno e dare spazio alla creatività.

Se abbiamo dismesso una vecchia porta o più di una, fermiamoci un attimo a considerare delle opportunità di riciclo simpatiche e sfiziose che daranno un tocco originale e non standardizzato al nostro arredamento.

Possiamo riciclare una vecchia porta con queste 4 idee creative tutte da scoprire

La prima idea riguarda la realizzazione di un tavolo per il nostro living. Sicuramente lo abbiamo già adocchiato in qualche abitazione e la particolarità non ci sarà sfuggita.

Infatti, possiamo riverniciare la porta, se in pessime condizioni, e fissare un vetro sopra, quattro sostegni sotto e il nostro nuovo tavolo rettangolare è pronto. Tra l’altro si presenta anche molto spazioso per poggiare vassoi con apertivi e bibite per ospitare i nostri amici.

Testiera del letto

Con un tocco di colore che desideriamo, o semplicemente scegliamo la tonalità che ben si abbina al resto dell’arredo notte, possiamo ricavare una nuova testiera per il letto.

Qui c’è anche possibilità di sbizzarrirsi e utilizzare, ad esempio, due colori differenti per tenerci in linea con il resto dell’arredo o semplicemente per creare un elemento di distacco.

Una panca

La porta può diventare anche la spalliera di una panca, posizionata in orizzontale. Se ad esempio abbiamo una porta con pannelli in vetro, possiamo divertirci a colorarli con la vernice specifica per vetri utilizzando nuance (sfumature) diverse.

Creiamo davvero un complemento sbarazzino anche donando una nota di vivacità all’interno dell’appartamento.

Séparé

Qui se le porte sono due è ancora meglio, e fissate su una base di supporto, che magari chiederemo al falegname, ma sempre in economia, possono ricreare un nuovo ambiente all’interno di uno spazio unico.

È un modo utile per separare, ad esempio, un angolo studio all’interno di un ampio living. Qui il colore farà la sua parte e riusciremo a ricavare uno spazietto che desterà stupore in tutti i nostri ospiti.

Con abili trucchetti, frutto della creatività, possiamo riciclare una vecchia porta con queste 4 idee creative tutte da scoprire e realizzare soluzioni economiche e sostenibili. Inoltre eviteremo sprechi e sperperi e doneremo un tocco personalizzato alla nostra casa.

Intanto per i nostri Lettori abbiamo in serbo anche altre idee riciclo che possiamo consultare al seguente link.