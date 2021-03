Quando iniziamo una dieta, forse il sacrificio più grande a cui andiamo incontro noi italiani è la rinuncia alla pizza. Seguito immediatamente da quello alla pasta. Scatta quindi subito una domanda che non vorremmo mai farci: possiamo mangiare una pizza anche se siamo a dieta? Solitamente, nei primissimi giorni di sacrificio e applicazione, la risposta è negativa.

Il dietologo inserisce una pizza leggera strada facendo e parimenti ai chili che stiamo perdendo. Ma, se la dieta non è troppo ferrea d’accordo con lo specialista, potremmo anche farci un pensierino appena possibile. Vediamo, assieme ai nostri Esperti della Redazione, quando è possibile inserire una pizza all’interno di una dieta.

Una pizza a settimana è spesso concessa

A meno che non ci troviamo di fronte a una dieta super rigorosa e basata anche su delle allergie, ci è concessa una pizza a settimana. I nutrizionisti sanno infatti che, da buoni italiani, facciamo veramente fatica a rinunciare a uno dei nostri piatti nazionali. Cosa però fondamentale da fare nei giorni in cui abbiamo la pizza nella dieta è rinunciare assolutamente al pane e a tutti i suoi derivati.

Purtroppo, in questo regime di lockdown, siamo costretti a mangiare spesso la pizza in casa, anziché fuori. L’unico aspetto positivo è proprio quello di rinunciare a eventuali antipasti simili alla pizza, tipici della ristorazione esterna. Dalle bruschette ai supplì, dai panzerotti ai mitici grissini in attesa dell’arrivo del piatto.

Bisogna rinunciare ad altro?

Quindi, sembra di capire che possiamo mangiare una pizza anche se siamo a dieta. A patto poi di farlo una volta sola a settimana, e quel giorno, evitare qualsiasi altro tipo di carboidrati. Adesso poi che si apre la stagione primaverile, possiamo sentirci meno in colpa, facendo una bella passeggiata dopo averla mangiata a cena. Meglio ancora sarebbe, gustarla a pranzo e avere poi il tempo di smaltirla nel resto della giornata. Magari con una mezz’oretta di jogging e di corsetta.

Nel giorno in cui decidiamo di concederci la famigerata pizza settimanale, nonostante la dieta, altri suggerimenti utili da seguire, senza assolutamente sostituirci ai professionisti, prevedono di:

bere molta acqua;

fare uno spuntino con lo yogurt;

mangiare tanta frutta.

