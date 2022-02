In tanti sono abituati a chiamarle rape rosse ma in realtà il loro vero nome è proprio barbabietole. Quando le acquistiamo al supermercato o dal fruttivendolo in genere è sempre per accompagnarle ad un altro piatto. Cucinarle come contorno è sicuramente il metodo più utilizzato da tutti.

Questo ortaggio particolare spesso viene lasciato sugli scaffali proprio perché non sappiamo come abbinarlo. Non tutti amano il suo sapore un po’ terroso e la strana consistenza leggermente farinosa. Ma proprio per questo si possono preparare un sacco di ricette diverse e gustosissime.

Per esempio si può portare in tavola un piatto super originale e colorato inglobandole nella farina. In questo modo si possono preparare gnocchi o anche tagliatelle che con la panna e lo speck sono una delizia.

Ma possiamo anche utilizzarle al posto delle patate o usarle come farcitura di una pizza rustica. Oggi vedremo proprio alcune ricette golose per utilizzare questo ortaggio dalle molte proprietà.

Possiamo mangiare le barbabietole o rape rosse preparandole così e non solo come contorno condite con la menta

La barbabietola rossa infatti con il suo alto contenuto di sali minerali e vitamine sarebbe un ottimo ricostituente negli stati influenzali. Come afferma l’autorevole Istituto Humanitas avrebbero anche un effetto depurativo e digestivo. Ne sarebbe però sconsigliato il consumo a chi soffre di calcolosi renale o a chi soffre di acidità di stomaco.

Che si tratti di barbabietole precotte o crude il procedimento è lo stesso. Ovviamente se le acquistiamo crude puliamole bene prima di sbucciarle e sbollentarle. Dopodiché se vogliamo possiamo anche prepararci un frullato nutriente o un’insalata.

Frittata pronta in 15 minuti

In pochi ci avrebbero pensato ma la consistenza delle barbabietole rosse le rende perfette per cucinare una gustosa frittata. Basterà tagliare in fette sottili le barbabietole, tritare un po’ di menta e prezzemolo e poi sbattere le uova. Per le dosi ci vorranno 3 uova e circa 100 gr di barbabietole ogni 2 persone.

Nella ciotola con le uova aggiungiamo il trito di erbe, un pizzico di sale e del Parmigiano Reggiano. Mescoliamo bene e trasferiamo metà composto in una padella con un filo di olio EVO. Quando le uova saranno a metà cottura adagiamo le fette di barbabietola e uniamo il resto del composto. Giriamo la frittata e serviamola ben calda.

Pizza rustica alla barbabietola

Usando un rotolo già confezionato di pasta sfoglia possiamo creare davvero incredibili piatti. Procuriamocene uno rettangolare, tagliamo a rondelle sottili 200 gr di barbabietole già cotte. Farciamo la sfoglia con le rondelle, del formaggio che preferiamo, un po’ di sale e timo. Richiudiamo la sfoglia, spennelliamo con un uovo e cuociamo in forno statico a 180° per circa 15 minuti.

Insomma, abbiamo visto che possiamo mangiare le barbabietole o rape rosse in molti altri modi. La prossima volta che le acquistiamo crude o già precotte prepariamo una di queste ricette.

