Ormai fa sempre più freddo e la nostra serata ideale ormai è quella che passiamo sul divano, con una coperta sulle gambe e con una bevanda calda in mano. Ovviamente, guardando qualche bel film o serie TV.

Per fortuna c’è tanta scelta per coloro che hanno abbonamenti a servizi streaming o TV a pagamento. Ci sono tantissimi film diversi tra cui scegliere, tra grandi capolavori del passato e successi più recenti. Però, non è facile scegliere se non si è esperti.

Oggi, perciò, vogliamo dire a tutti che possiamo finalmente vedere in streaming una serie che ha sconvolto milioni di appassionati, direttamente su DisneyPlus.

La rivisitazione di un’opera storica

Oggi andiamo alla scoperta di “Star Wars: Visions“, uscita poche settimane fa sulla piattaforma della Disney. Si tratta di una serie televisiva antologica animata, ovvero una serie di animazione dove ciascuna puntata ha una storia divisa dalle altre. Si compone di un totale di nove episodi.

La vera particolarità di questa serie è costituita da chi c’è dietro a ciascuna delle storie. Ogni puntata, infatti, è prodotta da un diverso studio di animazione giapponese. Ciascuno porta quindi una prospettiva nuova sulla saga di “Star Wars”. Come molti sapranno, “Star Wars” è un prodotto che è sempre stato unicamente americano. Per cui vedere storie raccontate da studi giapponesi permette di avere una nuova prospettiva culturale da cui guardare la serie.

I produttori giapponesi sono nomi decisamente importanti dell’animazione del Sol Levante e gli appassionati li conoscono bene. Noi citiamo in particolare Production I.G, celebre per il film “Ghost in the Shell” del 1995. Ma si è anche fatto notare per le sue collaborazioni per “La città incantata” dello Studio Ghibli, e per il famosissimo “Neon Genesis Evangelion”.

Le storie narrate dai giapponesi in “Visions” saranno imperdibili, ciascuna unica a modo suo. Troveremo storie di duelli con spade laser, di bande musicali in tempi di guerra, e di droidi che sognano di diventare cavalieri Jedi. Vengono dunque narrate storie per tutti i gusti, alcune che fanno commuovere, altre emozionare, ma di sicuro nessuna ci lascerà indifferente.

Data la particolare natura di questa serie, non è il caso di essere grandi appassionati di “Star Wars” per apprezzarla. È sufficiente lasciarsi trascinare dalla narrazione di questi maestri giapponesi, per scoprire dei mondi totalmente nuovi in una galassia molto lontana.