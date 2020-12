Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mesi di crisi questi, perciò andiamo alla ricerca del risparmio, ma che non faccia mai mancare la qualità dei prodotti. Possiamo fidarci della pasta che costa troppo poco e di chi la produce sono le domande che ci poniamo sempre davanti agli scaffali del supermercato. Una volta ci dicevano che la pasta italiana è talmente buona da giustificare anche l’acquisto di quella che costa la metà. In parte vero, in parte falso. Nel senso che la chiave di lettura è la sicurezza di comprare pasta con grano italiano al 100%. Il recente scandalo della pasta con grano di Hong Kong ha riportato alla ribalta il tema della pasta più o meno sicura delle nostre tavole. Con l’ausilio dei nostri Esperti, andiamo a vedere come districarsi per non avere sorprese.

La pasta col marchio proprio

Vale la pena intanto specificare che quando andiamo a fare la spesa negli ipermercati e nei supermercati della Grande Distribuzione, ci sono i cosiddetti marchi propri. Ormai, la stragrande maggioranza delle catene distributive si appoggia alle aziende italiane più importanti nella produzione della pasta. Il marchio proprio, quindi, altro non è che il “fratellastro” dei marchi più comuni, ma senza i costi della pubblicità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quella dei discount

Possiamo fidarci della pasta che costa troppo poco e di chi la produce, anche soprattutto, quando facciamo la spesa nei discount. E, adesso, entriamo in un argomento molto dibattuto, che non riguarda solamente la pasta, ma anche tutto il regno dell’alimentare dei discount. È sotto gli occhi di tutti, che, complice la crisi economica degli ultimi anni, gli italiani si sono sempre più fidelizzati ai discount. Dobbiamo anche dire che la qualità dei prodotti dei discount è salita in maniera esponenziale. Non solo: molti marchi stranieri hanno intuito che per mantenere i clienti italiani, dovevano vendere alimenti italiani. È in quest’ottica che dobbiamo vedere di buon occhio l’acquisto della pasta nei migliori discount del territorio italiano.

Produzione propria

Ne hanno parlato lungamente anche i media nazionali: la pasta, le merendine, i biscotti e quasi tutto lo scatolame presente sugli scaffali dei discount è prodotto dalle maggiori aziende alimentari italiane. Allo stesso modo i surgelati e, spesso anche tutti i prodotti di igiene e pulizia della casa. Possiamo fidarci della pasta che costa troppo poco e di chi la produce, rispondendo affermativamente a patto che siano prodotti italiani.

Invitiamo i nostri Lettori all’approfondimento dell’articolo sottostante con i consigli utili per acquistare in sicurezza anche il pesce di Natale e Capodanno.

Approfondimento

Come dobbiamo tutelarci e tutto quello che dobbiamo sapere per acquistare pesce fresco e sano per le feste natalizie