È l’ora dell’aperitivo, ma invece di consumarlo al bar, potremmo prepararlo noi a casa. Però, dovremmo seriamente dire basta a pizzette, biscotti salati e tartine banali. C’è bisogno di gusti nuovi, da abbinare a un bel calice di prosecco. Gli stuzzichini di questa ricetta sorprenderanno tutti gli ospiti e creeranno dipendenza. In più, sono salutari e croccanti, che è una meraviglia. Vediamo come prepararli.

Come nasce

L’aperitivo nasce a Torino nel 1786 e precisamente in una bottega di liquori, dove ha origine il famosissimo Vermouth, il vino aromatizzato con la china. Vittorio Emanuele II ne va pazzo e lo nomina aperitivo ufficiale di corte. Lo scopo dell’aperitivo era quello di aprire lo stomaco e preparare la bocca con un’esplosione di sapore, prima di mettersi a tavola. Da qui nasce l’usanza di anticipare la cena con un bel “bicchierozzo” da accompagnare a stuzzichini salati. Oggi scopriremo che l’aperitivo può essere qualcosa di più. Aggiungendo un tocco di modernità agli stuzzichini d’accompagnamento, potremmo creare un gustoso aperitivo leggero, che non appesantisce e che piacerà a tutti.

Possiamo fare un aperitivo a casa senza biscotti salati e pizzette preparando questi stuzzichini abbinati al prosecco

Indipendentemente dalla bevanda che sceglieremo per il nostro aperitivo, che sia prosecco, spritz o Vermouth, possiamo accompagnarla con questi stuzzichini a base di avocado. Croccantissimi e perfetti da accompagnare con maionese, o salse di nostro gradimento. La ricetta è molto semplice. Ci occorreranno:

1 avocado;

50 g di parmigiano grattugiato;

succo di limone q.b.;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

In una ciotola, uniamo la polpa del nostro avocado, una spruzzata di succo di limone, il sale e il pepe e schiacciamo con una forchetta, avendo cura di mescolare bene. A questo punto, aggiungiamo anche il parmigiano grattugiato e continuiamo a mescolare, per farlo incorporare bene. Ora possiamo creare i nostri stuzzichini. Con un cucchiaio, preleviamo il nostro composto e stendiamolo su una teglia ricoperta di carta forno, a formare dei cerchietti (volendo, possiamo aiutarci con un coppa pasta per farli più precisi). Adesso non ci resta che infornare a 160 gradi per 30 minuti.

I nostri stuzzichini di avocado sono pronti. Sani, sfiziosi e croccanti, saranno l’accompagnamento perfetto per accogliere i nostri ospiti prima della cena. Possiamo fare un aperitivo a casa senza biscotti salati, con questa ricetta sfiziosa e fuori dal comune. Dopo il pasto, saremo così leggeri da avere ancora spazio per una gustosa crema al caffè senza panna fatta in casa.

