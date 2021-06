I trend sono diversi. A dirla tutta, forse, ad oggi ancora nessuno tra gli altri si è imposto in modo assoluto al punto da divenire dominante. Quindi le proposte si susseguono e si rincorrono.

All’inizio della primavera si è (ri)partiti con una moda militare. Austera e battagliera. Poi quasi per contrasto abbiamo rivisto l’imporsi gioioso dei colori forti: fucsia, arancio, verde, giallo per tailleur suit (giacca lunga e pantaloni) che almeno per forma e modello probabilmente dureranno a lungo. Qui troviamo i dettagli.

Poi i pantaloni. In tutte le forme: a palazzo, a vita alta e dai diversi colori. Di recente una nota linea di franchising, impronta fedele per linee e colori delle grandi griffes, ha lanciato una nuova proposta che noi raccogliamo e trasferiamo. Perché possiamo distinguerci con questo capo che sarà molto venduto in quest’estate 2021 e che costa poco permettendoci di fare un figurone.

I jeans bianchi

Bianco indiscusso. Il colore basic che, a seconda dei punti di vista, può essere sinonimo della purezza, del candore e della luce ma anche della rigidità austera di un colore spudoratamente neutro.

I jeans bianchi sono il capo del momento. Vendutissimi da qualche settimana, i vari franchisor (titolari di diritti concessi dalla catena franchising) scommettono di esaurire le scorte in pochi giorni.

Come abbinarli

Si prestano soprattutto per il total white. Tutto di bianco per un’estate luminosa. Ma possono anche essere la base per un look esplosivo.

Infatti, si possono abbinare ad una t-shirt blu oppure ai colori ocra, caramello e terracotta. Tale accostamento trasmette un aspetto guizzante di energia.

I modelli

E abbiamo diverse possibilità per rendere unico il nostro look.

I jeans bianchi sono disponibili a vita alta o nel modello buggy (a sacchetto) usatissimo dalle giovanissime ma concesso anche alle donne che non amano prendersi troppo sul serio.

Con i pantaloni in jeans bianchi sicuramente possiamo concederci un’alternativa chic ed elegante indossando un capo sportivo ed economico.