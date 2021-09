Volendo, potremmo abbandonare le nostre password senza rinunciare alla sicurezza. Anzi Microsoft ci rassicura sulla possibilità (guidata) di incrementare il nostro livello di protezione di dati presenti all’interno dei dispositivi. La svolta arriva alla luce del sempre crescente numero di attacchi hacker ad aziende ma anche a privati e spesso ciò avviene proprio per via delle password.

Codici immemorabili

Quando le password sono “forti” e sicure vuol dire che si compongono di una serie di numeri, lettere e segni tali da essere sicure solo che noi non le ricorderemmo mai. Quindi ricorriamo a foglietti volanti che spesso perdiamo. O ancor peggio utilizziamo la stessa password per più portali o servizi. Altre volte ricorriamo al nome del cane, del gatto o dei vicini seguiti al massimo da uno o due numeri per ricordare meglio ma perdiamo in sicurezza della password medesima. Con questa constatazione, la Microsoft Corporation, per chi vuole dà la possibilità di rinunciare alle chiavi d’accesso senza rinunciare alla tutela dei dati. La notizia è di pochi giorni e la lanciano i maggiori e più autorevoli canali d’informazione tecnologica.

Possiamo dire addio alle nostre password e Microsoft ci dice come fare senza perdere in sicurezza

In sostanza l’azienda d’informatica mette a disposizione di tutti quanti lo vogliono l’applicazione Authenticator che fino allo scorso marzo era riservata ai clienti business. È un’app appunto che possiamo scaricare e cancella in automatico le varie password che utilizziamo per il profilo Microsoft. In questo modo potremmo liberarci delle nostre combinazioni di numeri, lettere e simboli che sono un vero rompicapo e che mai memorizzeremo.

Come fare con le nostre password

In breve, possiamo dire che la sicurezza passa attraverso altri metodi. Innanzitutto, scarichiamo e installiamo Authenticator che è disponibile per Android e iOS. Accediamo all’account Microsoft e poi seguiamo il percorso Sicurezza – Opzioni di sicurezza avanzata – Sicurezza aggiuntive – Account senza password – infine, Attiva. Quindi possiamo dire addio alle nostre password e Microsoft ci dice come fare senza perdere in sicurezza per essere fuori dal Mondo delle combinazioni alfanumeriche. Per accedere all’account dovremmo utilizzare metodi diversi. Questi sono:

Microsoft authenticator;

Windows Hello;

Codici sms;

Chiavi di sicurezza fisiche.

La scelta pare sia reversibile, cioè in caso di ripensamento possiamo riattivare il tutto e tornare ad utilizzare la password semplicemente cliccando su Disattiva – Account senza password.

Una notizia in più

Sempre in tema di sicurezza e nello specifico di privacy consigliamo di prendere visione di una nuova funzione relativa questa volta alla piattaforma di microblogging Twitter. Segno che il Mondo dell’informatica e della tecnologia mediata dal web avanzano nella direzione di una sempre maggior tutela dell’utenza.