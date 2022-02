Anche se la primavera è quasi alle porte avremo ancora per diverse settimane la possibilità di gustare dei sani broccoli. Questi vengono spesso utilizzati per condire la pasta o utilizzati come contorno. In entrambi i casi, il metodo di cottura più frequente è quello di lessarli in acqua per ammorbidirli e gustarli. Tuttavia possiamo cucinare i broccoli senza lessarli grazie ad un ingegnoso metodo che descriveremo in seguito. I broccoli, infatti, diventeranno la base di una torta rustica facile e veloce che saprà conquistarci il cuore.

Ma vediamo come realizzarla.

Niente broccoli lessi

Tutto quello di cui avremo bisogno per la nostra ricetta sono:

3 uova;

2 broccoli;

80 gr Parmigiano;

120 g di provola o scamorza;

30 g pangrattato.

Se qualcuno fosse rimasto sorpreso di non vedere tra gli ingredienti la solita pasta sfoglia, non temiamo, è una scelta consapevole. Infatti la base della nostra torta rustica saranno proprio i broccoli, ma capiamo come. Innanzitutto consigliamo di lavare accuratamente i broccoli, magari utilizzando questi segreti della nonna di cui avevamo parlato qualche tempo fa.

Una volta puliti e asciugati, eliminiamo il gambo dal broccolo e ricaviamone le cime. Una volta ottenute le cime del broccolo, trasferiamole in un mixer da cucina fino ad ottenere delle “molliche di broccolo”. A questo punto aggiungiamo le uova, il parmigiano, provola o scamorza ed il pangrattato.

Possiamo cucinare i broccoli senza lessarli grazie a questa torta rustica senza pasta sfoglia

Con l’aiuto di un cucchiaio di legno mescoliamo tutti gli ingredienti fin quando non saranno ben amalgamati. Fatto questo lasciamo riposare il composto per 10 minuti.

Nel frattempo dovremo munirci di uno stampo da cucina da 20 centimetri che dovrà essere oliato in precedenza. Siamo dunque pronti a trasferire il nostro impasto di broccolo nello stampo per poi livellarlo e fare in modo da coprire tutti i buchi. Quando la superficie sarà compatta e uniforme mettiamo in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti.

Dal gusto ricco

Terminata la cottura avremo ottenuto una deliziosa torta salata senza la solita pasta sfoglia che possiamo usare in molti modi.

Il nostro consiglio è quello di gustarla in accompagnamento a degli insaccati o formaggi. Potremmo ad esempio aggiungere delle fette di formaggio Brie e guarnire con del prosciutto crudo, magari San Daniele. La torta, ad ogni modo, è deliziosa anche da sola.

