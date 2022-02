La verza è una verdura povera molto amata in tante zone del nostro Paese. Per questo è alla base di diversi piatti della tradizione. Forse, però, oggigiorno fatica a trovare spazio nella cucina di tutti i giorni. Eppure, si presta a tante preparazioni diverse, arrivando anche a smorzare quel suo forte sapore di cavolo. Ecco perché è sempre utile avere un’idea di quali siano le opzioni che abbiamo a disposizione per cucinarla.

Possiamo cucinare al forno, in padella e in tanti modi veloci e originali la verza per esaltarne il sapore

Anzitutto, possiamo preparare la verza semplicemente in padella, realizzando così un contorno buono e salutare. Si presta benissimo ad accompagnare secondi di carne come arrosti e bistecche.

Per prima cosa dobbiamo rimuovere le foglie più esterne, per poi tagliare il cespo a metà. Separiamo le foglie e laviamole, eliminando il torsolo. Asciughiamole con cura senza stropicciarle troppo. Intanto, scaldiamo la padella con dell’olio insieme a qualche spicchio d’aglio. Aggiungiamo le foglie tagliate a listarelle e mettiamole in padella insieme a un paio di bicchieri d’acqua. Cuociamo sinché la verza non sarà semitrasparente e morbida. Ci vorranno appena 15 minuti, quindi questa può anche essere una preparazione dell’ultimo minuto.

La verza però può diventare anche il protagonista del pasto, basta prepararla al forno. Trattiamola un po’ come una lasagna, sostituendo la pasta con le foglie di verza. Tra l’una e l’altra mettiamo solo olio, pepe e sale. Altrimenti, possiamo anche mettere pomodoro e parmigiano. Mettiamo in forno a 160 °C sinché la superficie non risulta bella dorata. Altrimenti, possiamo pensare di arricchirla con una croccante gratinatura di olio e pane tostato. Allo stesso modo, possiamo avvolgerla nella pasta sfoglia, così da creare una gustosa torta salata.

Addirittura, possiamo lasciare le foglie al naturale, disponendole in uno strato su una teglia insieme a un filo d’olio. Impostando il grill potremmo ottenere delle croccanti chips di verza.

Se poi vogliamo provare la verza stufata, la preparazione è davvero rapidissima. Basta metterla nell’acqua bollente per 10 minuti e avrà già raggiunto la consistenza giusta.

Metodi originali di preparazione della verza

Le foglie di verza si prestano benissimo a diventare l’involucro di gustosi involtini. Sbollentiamo velocemente le foglie in acqua bollente e usiamole per involgere formaggi filanti, salsiccia o altre verdure. Su questa nota, possiamo preparare i lachanodolmades, degli involtini greci di verza con all’interno riso e yogurt. Altrimenti guardiamo all’Irlanda, con la sua freschissima insalata coleslaw, generalmente insieme alle carote.

Ecco quindi come possiamo cucinare al forno, in padella ma anche in tanti altri modi la verza per soddisfare tutti i palati.

