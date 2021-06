Un tempo tutti andavano pazzi per il fondotinta. Oggi, invece, molti preferiscono un make-up meno appariscente e più naturale. Niente più ceroni, quindi, ma la moda è per la BB cream.

Questo tipo di crema, infatti, permette di coprire le imperfezioni senza però donare un colorito innaturale. Non tutti sanno, però, che possiamo creare la nostra BB cream personalizzata in casa con questo semplicissimo metodo.

La BB cream

Diffusa soprattutto in Corea del Sud, la BB cream è però presente anche nelle make-up routine di molte italiane. Non tutti però sanno di cosa si tratta.

Il concetto alla base di questa crema è molto semplice. La BB cream è infatti prima di tutto una crema viso da giorno. Non è quindi pensata per essere utilizzata solo come fondotinta, ma è arricchita da un po’ di pigmento che aiuta a rendere uniforme l’aspetto della pelle.

Non solo, molte BB cream proteggono anche dal sole, perché sono provviste di protezione contro i raggi UV.

La BB cream è quindi, in un certo senso, tre prodotti in uno. Idrata la pelle, copre la imperfezioni e protegge dal sole. Se non abbiamo una BB cream a casa possiamo però crearne una noi!

Possiamo creare la nostra BB cream personalizzata in casa con questo semplicissimo metodo

Possiamo combinare gli ingredienti che solitamente sono presenti nella BB cream per crearne una versione fatta in casa!

Avremo quindi bisogno di crema viso, fondotinta liquido e crema solare. Bisogna anche munirsi di un barattolino in cui mescolare e conservare la crema.

Come prima cosa, dobbiamo riempire almeno metà del barattolino con la crema viso. A questo punto aggiungiamo una piccola dose di fondotinta. Possiamo infine aggiungere un po’ di crema solare. Ora dobbiamo mischiare tutto.

A seconda della quantità di fondotinta e di crema, il colore potrebbe essere troppo chiaro o troppo scuro. Se è troppo chiaro, aggiungiamo altro fondotinta. Possiamo anche usare un fondotinta leggermente più scuro del solito. In questo modo si schiarirà quando lo mescoleremo con al crema viso.

Se invece il risultato è troppo scuro possiamo aggiungere della crema viso.

E voilà, la nostra BB cream fatta in casa è pronta!