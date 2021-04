Se non disponiamo di giardino o piccoli appezzamenti di terreno, abbiamo comunque modo di soddisfare tale desiderio. Ma come procedere?

Scegliamo la posizione

È fondamentale osservare bene gli spazi esterni a disposizione e scegliere qual è l’esposizione migliore. Il sole è necessario. Non dobbiamo temere le piogge o le particolari condizioni metereologiche avverse. Stiamo parlando di piante da frutto. È bene per questo lasciarle nel loro ambiente naturale.

Quali alberi possiamo scegliere?

Ce ne sono diversi adatti al caso. Molti, oltre ai frutti, regalano anche delle fioriture meravigliose. Possiamo scegliere tra il pesco, il melo, il melograno, il fico. Ancora la nettarina e il ciliegio.

Innanzitutto dobbiamo optare per alberi che si adattino all’ambiente in cui viviamo. I vivaisti suggeriscono, poi, le cosiddette piante auto-compatibili, cioè che riescono a essere fecondate dal proprio polline. Non da ultimo, dobbiamo scegliere alberi innestati su portainnesti nanizzati. Sull’etichetta troveremo le indicazioni su quali saranno le dimensioni future dell’arbusto.

La scelta del vaso

Il contenitore deve avere misure adeguate ed essere realizzato con il materiale giusto. In generale vengono suggerite dimensioni comprese tra i 50 e i 100 centimetri (rispettivamente base e altezza).

Il vaso deve avere dei buchi e il sottovaso per consentire un adeguato drenaggio dell’acqua. Dev’essere anche pesante per evitare spostamenti in caso di vento. Di solito vengono suggeriti quelli in cemento levigato, terracotta, pietra o legno.

Per apprendere come possiamo coltivare alberi da frutto in vaso, nel fondo del vaso dobbiamo garantire l’impossibilità che si creino ostruzioni. Quindi collocheremo dei materiali che aiuteranno a non coprire i fori di drenaggio, come il coccio ad esempio.

Aggiungiamo uno strato di terriccio miscelato con fertilizzante a lento rilascio. Quando togliamo l’albero dal suo piccolo vaso originario per trapiantarlo dobbiamo districare le radici. Attenzione alla presenza di eventuali parassiti che toglieremo subito in modo naturale.

É importante non utilizzare prodotti chimici né come fertilizzanti né come antiparassitari ma preferire prodotti naturali.

Dove comprarle

Possiamo coltivare alberi da frutto in vaso e per procedere possiamo rivolgerci a un vivaista di fiducia. Ci sono anche diverse possibilità di acquisto online e le piante verranno recapitate direttamente a casa.