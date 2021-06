Molte persone, ora che è arrivata l’estate, vogliono dimagrire a tutti i costi per superare la prova costume. Ma i tempi sono brevi e le cose non sono sempre così semplici. Per questo in tanti usano dei piccoli trucchi, spesso anche validissimi, per perdere quei chili di troppo. E quello che vogliamo presentare oggi è un segreto per bruciare calorie tanto inaspettato quanto sorprendente. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Possiamo bruciare molte più calorie velocemente semplicemente mangiando questo dopo i pasti

Uno studio del 2016 evidenzia un alimento che potrebbe aiutarci nel perdere calorie. La ricerca, gestita dalla Obesity Society, ha coinvolto 12 uomini che risultavano normopeso. A tutti loro è stata fatta masticare una gomma senza zucchero dopo un pasto consumato. Il risultato ha davvero sorpreso gli studiosi. Infatti, da ciò che è apparso, sembra che la chewing gum aiuti a bruciare più calorie. Ma riportiamo anche un altro studio. 2 anni prima, infatti, alcuni studiosi hanno coinvolto nell’esperimento 30 uomini e donne. A ognuno di loro è stata fatta masticare una gomma senza zucchero per circa 20 minuti sia prima che dopo il pasto principale. E i risultati hanno sottolineato che questo aiuta a ridurre la fame e a bruciare calorie più in fretta. Perciò, i ricercatori sostengono che possiamo bruciare molte più calorie velocemente semplicemente mangiando un chewing gum dopo i pasti.

Quindi una chewing gum può aiutare a dimagrire?

La risposta, secondo gli studi riportati, è affermativa. Ma diciamo anche che questo articolo è semplicemente informativo, e non vuole essere un consiglio da seguire per chi vuole dimagrire o per chi è a dieta. Si parla, semplicemente, di diffondere notizie e ricerche scientifiche.

Ovviamente, se soffriamo di problemi di stomaco o altro, consultiamo il nostro medico curante prima di mettere in pratica questo trucco spiegato dallo studio che abbiamo indicato nel paragrafo precedente. In questo modo, sapremo che non stiamo facendo nulla di male e che non stiamo danneggiando in alcun modo il nostro corpo! Inoltre, ricordiamoci che per dimagrire non basta solo questo. Una dieta sana e un po’ di allenamento sono alla base di una perdita di peso! Ed è anche giusto sottolineare che, nonostante ci siano anche altre ricerche che confermano l’efficacia della gomma da masticare, molti nutrizionisti non sono assolutamente d’accordo e ne smentiscono l’efficacia.

Approfondimento

Un bicchiere di vino rosso al giorno equivale a un’ora di palestra, dipende tutto dall’orario in cui lo bevi