Il nostro sguardo è capace di comunicare molto di noi all’esterno. Guardando negli occhi una persona, possiamo capirne stati d’animo e pensieri. Tuttavia, lo sguardo non è fatto solo dagli occhi ma anche da ciò che li circonda. Pensiamo ad esempio alle sopracciglia: queste incorniciano lo sguardo e sono una componente molto importante del nostro volto perché hanno il potere di valorizzarlo. Averle sempre curate e perfette non è così semplice, perché non tutti hanno la fortuna di avere sopracciglia folte e ben definite. Sfortunatamente, fattori come lo stress, i cambiamenti climatici o anche soltanto una depilazione sbagliata, possono rendere le nostre sopracciglia sottili e diradate.

Oggi esistono diversi modi per risolvere questo problema, come ad esempio il microblading. Questa tecnica di tatuaggio semi permanente è in grado di dare definizione al sopracciglio riducendo le imperfezioni. Tuttavia, tecniche simili hanno un costo piuttosto elevato e, se vogliamo rimediare in modo diverso, possiamo comunque farlo. Oggi spiegheremo che possiamo ricorrere a rimedi naturali che, se usati regolarmente e con costanza, ci permetteranno di avere nuovamente sopracciglia folte in poco tempo.

Possiamo avere sopracciglia folte, naturali e perfette con questi 4 semplici rimedi naturali per farle ricrescere velocemente e forti

Fare lo scrub è un metodo semplice ed economico per avere sopracciglia invidiabili. Praticare uno scrub leggero, permette di esfoliare la pelle liberando i pori ostruiti. In questo modo, la crescita del pelo avverrà in modo più rapido e sano. È importante però scegliere prodotti non aggressivi e procedere con molta delicatezza. Dopo aver lavato il viso, applichiamo lo scrub massaggiandone una piccola quantità, procedendo in direzione del pelo. Possiamo realizzarne uno fatto in casa usando un cucchiaino di zucchero di canna e uno di gel all’aloe vera. Lo zucchero permette un’esfoliazione delicata, mentre l’aloe vera idrata e rinforza il pelo stimolandone la crescita. Se lo facciamo almeno una volta alla settimana, in breve tempo potremo vederne i risultati.

Olio di ricino

Da sempre utilizzato per la cura di pelle, unghie e capelli, l’olio di ricino è un olio vegetale in grado di rinforzare le sopracciglia. Se lo applichiamo con costanza almeno 3 volte la settimana, potremo vedere che il pelo risulterà più folto e robusto. Possiamo stenderlo sulle sopracciglia la sera prima di andare a dormire usando un classico scovolino da mascara pulito. In alternativa, possiamo scegliere altri oli vegetali, come quello di mandorla o del semplice olio d’oliva.

Latte

Il latte che siamo soliti bere ogni giorno contiene delle proteine che possono favorire la crescita sana del sopracciglio. Tutto ciò che dobbiamo fare sarà prendere 2 batuffoli di cotone, immergerli nel latte e strizzarli. Dopodiché, applichiamoli sulle sopracciglia prima di andare a dormire tenendoli in posa per circa 30 minuti. Ripetere questa azione con costanza potrebbe rendere più forti le nostre sopracciglia.

Cipolla

Possiamo avere sopracciglia folte, naturali e perfette anche grazie alla cipolla. Questa potrebbe stimolare la produzione di collagene e di conseguenza la crescita del pelo. Frulliamo mezza cipolla e filtriamone il succo. Applichiamolo con costanza sulle sopracciglia usando un bastoncino di cotone e aspettiamo che asciughi. Dopo qualche settimana, se applicato con costanza, potremmo vedere la differenza.

Approfondimento

Per ciglia da cerbiatta lunghe e folte e mettere il mascara senza grumi bastano pochi trucchi a cui nessuno pensa