Bastano pochi minuti al giorno per aumentare l’aspettativa di vita di 3 anni. Sembra incredibile ma per vivere più a lungo e in salute occorrono esattamente 15 minuti.

L’elisir di lunga vita non è altro che un giusto connubio di sana alimentazione e attività fisica. In questo processo l’età non conta. Basta solamente non cedere alla pigrizia e in pochi minuti possiamo allungarci la vita di 3 anni con una semplice azione quotidiana, lo dice la scienza.

Dunque, attraverso le ricerche scientifiche, sempre più avanzate, possiamo migliorare notevolmente il nostro benessere psico-fisico. Addirittura, possiamo allungarci la vita di 3 anni con una semplice azione quotidiana, lo dice la scienza.

Lo studio

A riportare la notizia, diverse testate e anche la Fondazione Umberto Veronesi che ha illustrato i risultati del Lancet e British Journal of Sport Medicine. In realtà si parla di ben 2 studi differenti che sostengono che 15 minuti di attività fisica al giorno comportino un allungamento di vita di 3 anni.

Al contrario, invece, la sedentarietà e un tempo prolungato trascorso sul divano a vedere la tv accorciano l’aspettativa di vita.

Gli scienziati sottolineano che non servono sforzi eccessivi per allungarsi la vita. Basta anche una semplice passeggiata di 15 minuti al giorno. Un breve tratto in bicicletta o una corsetta pare allunghino la vita media di una persona di circa 3 anni. Inoltre, in questo modo, si riduce anche il rischio di morte del 14% per tutte le cause naturali.