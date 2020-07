Parlare di cubetti di ghiaccio in queste calde e afose giornate estive suona particolarmente gradito. Una bella bibita fresca, con un paio di cubetti è proprio quello che ci vuole per rinfrescarci e anche rilassarci. Ma, poco prima della pandemia, il nostro “team benessere” ha sperimentato sul campo, è proprio il caso di dirlo, i benefici del ghiaccio sulla cervicale. Durante una partita di calcio, una delle ultime dei non professionisti infatti, col classico scontro di gioco, siamo intervenuti con ghiaccio spray e ghiaccio sintetico. Un po’ di anestetico ai due giocatori e via a riprendere a correre dietro al pallone. Ma, il massaggiatore della squadra avversaria ci ha colti alla sprovvista. Ci ha chiesto se avessimo mai sperimentato la tecnica di posizionare un cubetto di ghiaccio sulla cervicale e vedere i tanti benefici per la nostra salute. Eccoli a seguire.

Cosa fare e come fare

Prendiamo un cubetto di ghiaccio, avvolgiamolo in un pezzetto di nylon per alimenti o in un fazzoletto e posizioniamolo, con del nastro adesivo sanitario sulla cervicale, tra collo e schiena per 20 minuti. Si tratta di una tecnica antichissima, legata all’Oriente, che punta al punto feng, il centro vitale sul collo, vicino alla cervicale. Dopo pochi secondi, il ghiaccio porterà calore, sì, avete capito bene. Ripetetelo alla mattina e alla sera, prima di dormire, per qualche giorno, a giorni alternati.

Gli incredibili benefici

Posizionare un cubetto di ghiaccio sulla cervicale e vedere i tanti benefici per la nostra salute, che la nostra redazione elenca di seguito:

– Allontana l’ipertensione

– Scongiura l’asma e le malattie respiratorie

– Allevia i dolori e le tensioni della giornata

– Rinforza il sistema immunitario, prevenendo raffreddori e tosse

– Dona energia

– Rilassa e svaga la mente

– Migliora il sonno

– Facilita il metabolismo e l’attività digestiva

Le due posture migliori per usufruire dei benefici di un semplice cubetto di ghiaccio sono due: