Buona Festa della Repubblica. Oggi in Italia si celebra il 75° anniversario dalla nascita della Repubblica. Una conquista per molti, una parola sopravvalutata per altri. Qualunque sia il nostro pensiero, è ora di fare festa.

Questa giornata ha un valore altamente simbolico per tutti gli Italiani. Anche se la pandemia ha pesantemente limitato le manifestazioni pubbliche, si può comunque celebrare qualcosa in maniera privata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi tutte le autostrade italiane saranno affollatissime di gente che approfitta di questa prima festività ‘in giallo’. Dai dati raccolti sono emerse moltissime prenotazioni di ristoranti, trattorie, alberghi e agriturismi per celebrare la festa della Repubblica.

Si può organizzare ad esempio un pranzo con gli amici senza preoccuparsi di prenotazioni. Quindi portiamo in tavola il tricolore in questa Festa della Repubblica grazie a queste creazioni innovative di cucina.

Un menu semplice ma sbalorditivo per stupire tutti i nostri ospiti in questo giorno festivo

Cosa faranno invece coloro che preferiscono rilassarsi in casa tranquillamente? Portiamo in tavola il tricolore in questa Festa della Repubblica grazie a queste creazioni innovative di cucina. Andiamo subito in cucina a preparare degli antipasti semplici ma gustosi. Prepariamo degli spiedini tricolore facili e veloci con formaggio a pasta molle, pomodoro ciliegino e foglie di basilico. Inoltre portiamo in tavola una bruschetta con aglio, pomodoro e basilico.

Come primo piatto stupiamo tutti con la pasta ai 3 pesti ovvero pesto di basilico, pesto di barbabietole e un pesto di maggiorana. Un mix dal gusto unico che ci regalerà un piatto altamente coreografico.

Per secondo possiamo realizzare un’insalata di carne tricolore. Ci servirà della carne da brodo da lessare, delle patate e dei fagiolini lessati e del pomodoro. Ricordiamoci che si tratta di un’insalata quindi deve essere consumata fredda.

Per finire stupiamo tutti con una cheesecake tricolore fatta con mousse al pistacchio, ai formaggi ed infine una mousse di fragole. Un dolce fresco degno di questa festa tricolore.

Ecco pronto il menu facile, gustoso e fresco per stupire velocemente tutti i nostri ospiti in questo giorno di festa.