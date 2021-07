Ormai, le vacanze sono vicine e molti hanno deciso dove andare. Altri, invece, se lo stanno ancora chiedendo e una delle ragioni principali è molto seria. Ci sono, infatti, tante persone che non sanno cosa fare dei propri animali domestici durante le ferie. Spesso si cerca l’aiuto di un vicino, che si prenda cura di loro mentre noi non ci stiamo. Questa soluzione, però, non è sempre praticabile, quindi, a volte, è meglio semplicemente portarli con noi.

Ci sono tante cose da considerare, però, se vogliamo andare in ferie con i nostri amici a quattro zampe. Vediamo, quindi, come fare per non sbagliare. Portiamo cani e gatti in vacanza con noi, ma seguendo questi fondamentali accorgimenti.

La scelta giusta

Siccome i nostri cani e gatti sono così importanti nella nostra vita, dovrebbero anche avere un ruolo di rilievo nella scelta delle vacanze. Scegliamo, quindi, delle mete nelle quali avere un animale non sia un problema. Ad esempio, troviamo hotel o spiagge dove i cani siano accettati. Inoltre, scegliamo luoghi dove sia facile portarli a passeggio oppure dove non ci siano troppe persone che possono spaventarli.

Se scegliamo bene, i nostri animali non saranno affatto un impedimento, ma, anzi, un gran valore aggiunto, perché ci faranno tanta compagnia.

Portiamo cani e gatti in vacanza con noi ma seguendo questi fondamentali accorgimenti

C’è poi un aspetto importante che alcuni potrebbero sottovalutare. Cani e gatti sono abituati all’habitat di casa, può darsi che facciano fatica ad ambientarsi in un luogo nuovo. Bisogna, quindi, fare il possibile per dare loro il tempo di scoprire il nuovo luogo in cui si trovano, di esplorarlo. La necessità di libertà è uno dei motivi principali per cui è importante trovare location che siano adatte ai cani ed ai gatti.

Infine, per facilitare l’ambientamento, sarebbe bene non lasciare l’animale quasi mai da solo, almeno per i primi due o tre giorni di vacanza.

Approfondimento

Chi invece sta pensando di dare cibi estivi ai propri animali dovrebbe leggere questo articolo per evitare inconvenienti.