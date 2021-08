Porteremo il mare in tavola con questa fantastica ricetta a base di moscardini

I nostri mari nascondono un vero e proprio tesoro. Soprattutto se siamo amanti della buona cucina. In questi giorni abbiamo scoperto che servono solo “4 ingredienti per questo sfizioso e leggerissimo secondo di pesce da provare assolutamente”. Oggi completeremo il pranzo con un primo piatto davvero sfizioso: le penne ai moscardini e peperoni. Porteremo il mare in tavola con questa fantastica ricetta e base di moscardini. E ci serviranno soltanto mezz’ora di tempo e pochissimi ingredienti che probabilmente abbiamo già in casa.

Per preparare 4 porzioni di penne ai moscardini e peperoni ci serviranno:

350 grammi di penne rigate;

3 etti di moscardini;

2 peperoni rossi;

pepe nero;

una cipolla rossa;

uno spicchio d’aglio;

un cucchiaio di semi di sesamo;

olio d’oliva e sale per condire.

Una ricetta facile da preparare ed estremamente salutare. I moscardini sono tra i molluschi più leggeri che possiamo trovare. Contengono solo 75 calorie ogni 100 grammi e sono spesso consigliati per le diete ipocaloriche. Il peperone è un vero e proprio concentrato di vitamine e antiossidanti ed è perfetto per la salute dell’apparato cardiovascolare.

La preparazione

Iniziamo pulendo bene i moscardini. Il nostro obiettivo sarà quello di togliere la pelle che riveste la sacca ed eliminare le interiora. Per farlo senza rovinare i molluschi possiamo usare l’acqua salata. Una volta rimossa la pelle e le budella risciacquiamo in acqua corrente e saremo pronti per partire con la ricetta.

Facciamo lessare i moscardini in una pentola con acqua salata. Dopo una ventina di minuti togliamoli e iniziamo a tagliarli in pezzi più piccoli possibile. Non facciamo l’errore di buttare l’acqua. Ci servirà per cuocere le penne dando loro un irresistibile sapore di mare.

Mentre aspettiamo la pasta tagliamo i peperoni a fettine e facciamoli rosolare in padella con l’aglio, qualche fetta di cipolla e l’olio. Regoliamo di sale e cuociamo a fiamma bassa per una decina di minuti.

Trascorso questo tempo frulliamo il tutto fino a ottenere una crema. Aggiungiamola in una padella con il sesamo, i molluschi e la pasta. Saltiamo per due o tre minuti e siamo pronti ad andare in tavola.

Per accompagnare il piatto ed esaltare il sapore dei moscardini lo chef consiglia un bicchiere di Chardonnay fresco.

