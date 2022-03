Porterebbe fortuna in amore questo gatto affettuoso dal manto soffice e dagli occhi come diamanti che farà innamorare tutti

Torniamo a parlare dei nostri bellissimi amici a quattro zampe. Senza di loro, le nostre giornate non sarebbero le stesse. Loro ci fanno compagnia, ci confortano e ci apprezzano, qualsiasi sia la nostra età, il nostro genere, il nostro aspetto e anche il nostro carattere.

Se è vero che il cane è il migliore amico dell’uomo, altrettanto lo è il gatto. Indipendente e fiero, il gatto vuole le coccole solo quando decide lui. Dietro questo comportamento, che può risultare opportunista, vi è ben altro. E il motivo sbalordirà.

Inoltre, se molte persone credono fermamente che è preferibile un cane rispetto al gatto per le dimostrazioni d’affetto, si sbagliano di grosso. Certo, il cane dona tanto affetto in qualsiasi maniera e in qualunque momento della giornata, ma il gatto ci dice “ti voglio bene” con questo gesto tenerissimo.

Recentemente, abbiamo parlato delle razze più belle al Mondo. Infatti, questi gatti dal manto particolare e originari da tutto il Pianeta sono rari e, per questo motivo, possono essere acquistati anche sopra i 1.000 euro. Tuttavia, vi sono altrettante persone che li regalano. Uno dei gatti più belli del Mondo è, oltretutto, anche socievole sia con i cani che con gli ospiti.

Il gatto di cui parleremo oggi, invece, porterebbe fortuna in amore secondo gli antichi ed è, tuttora, molto apprezzato in diverse parti del Mondo, per la sua eleganza e la sua dolcezza. Scopriamo qualche informazione in più su questo gatto particolarmente affettuoso.

Il Khao manee

Il suo nome significa “gemma bianca” ed è veramente prezioso. Ha gli occhi che sembrano diamanti, ed è conosciuto, infatti, anche con il nome “occhio di diamante”. Il pelo del Khao manee è bianco candido e soffice. Somiglia al gatto d’Angora, con la differenza che il suo pelo è più corto.

Ma è soprattutto il suo viso a forma di cuore che farà innamorare tutti. Proprio per questo, in Thailandia, da dove proviene, gli antichi credevano che portasse fortuna in amore. Il Khao manee più apprezzato è quello che presenta due occhi dal colore diverso. Si credeva che questi, in modo particolare, fossero simbolo di buon auspicio.

Porterebbe fortuna in amore questo gatto affettuoso dal manto soffice e dagli occhi come diamanti che farà innamorare tutti

Oltre all’aspetto estetico, questo gatto farà innamorare anche per il suo carattere. È estremamente affettuoso, e parecchio giocherellone, soprattutto con i bambini. A differenza di altre razze, il Khao manee è molto abile a comprendere, ma soprattutto a farsi capire.

Non sarà un problema, dunque, addestrarlo, anche perché è molto intelligente. Non tutti conoscevano questa razza. Infatti, solo di recente ha ottenuto la registrazione presso l’associazione apposita.