Le uova sono un alimento che la maggior parte delle persone tiene in casa. Sono molto versatili, perché si utilizzano sia per preparazioni salate che per ricette dolci. Inoltre, sono fenomenali perché salvano la cena dell’ultimo minuto. Quando si ha poco tempo per cucinare, la soluzione più pratica è quella di preparare le uova all’occhio di bue, un’omelette o una frittata. In qualunque modo si utilizzino le uova, abbiamo sempre lo scarto dei gusci. Molto spesso, gli scarti alimentari possono rivelarsi provvidenziali per la risoluzione di problemi casalinghi piuttosto comuni. Le bustine di tè usate, per esempio, andrebbero conservate perché sono utilissime in tanti ambiti. Inoltre, il problema diffuso della puzza in cucina, è facilmente risolvibile grazie a quest’altro scarto naturale.

Anche i gusci delle uova sono utilissimi in casa e in giardino. Molte persone, ad esempio, li utilizzano per concimare il terreno e per tenere lontane le lumache che rovinano piante, fiori e prodotti dell’orto. Altri ancora, li usano per liberare i tubi di scarico intasati. Ma gli utilizzi strategici dei gusci d’uova non si esauriscono qui. Possiamo infatti utilizzarli anche se siamo amanti del fai da te.

Portentosi per concimare piante e allontanare le lumache, i gusci delle uova sono perfetti anche per realizzare splendide decorazioni creative

Il riciclo creativo e decorativo è un hobby coltivato da molte persone. Oltre ad essere un bel passatempo, permette di realizzare deliziose creazioni da tenere per sé o da regalare agli altri, per pensierini e doni originali e personalizzati. Possiamo trasformare i gusci delle uova in piccole tessere colorate per creare splendidi mosaici.

Vediamo come procedere.

Per prima cosa, bisogna lavare per bene i gusci, eliminando la pellicina interna. Quindi, asciugarli accuratamente. Fatto questo primo passaggio preliminare, dividere i gusci in tesserine e colorarli. Si possono usare coloranti naturali oppure le classiche tempere. Una volta che il colore si sarà asciugato, raccogliere le tesserine in vari contenitori dividendole per colore. A questo punto, non resta altro da fare che scegliere cosa decorare. Con i nostri pezzetti di gusci colorati possiamo rivestire cornici, scatole e vasi. Possiamo anche realizzare bigliettini d’auguri personalizzati, creando motivi decorativi su un cartoncino bianco. Secondo lo stesso principio, si possono anche realizzare originali segnaposto.

Alcuni consigli pratici

Qualunque opera vogliamo creare, le tesserine colorate vanno prese e manipolate con delle pinzette. Inoltre, le dovremo incollare con colla epossidica, aiutandoci con un pennello.

Si consiglia di partire sempre dal centro e procedere poi verso i bordi. Per un effetto realistico, è importante giocare con le diverse gradazioni di colore, così da ottenere un effetto pittorico ricco di riflessi e sfumature. Infine, ogni pezzetto di guscio va schiacciato per bene, così che aderisca alla perfezione sulla superficie prescelta. Così facendo, si otterrà il tipico effetto “craquelé“.

Abbiamo così scoperto che i gusci delle uova, oltre che essere portentosi per concimare piante e allontanare le lumache, possono diventare anche un elemento decorativo altamente scenografico.

