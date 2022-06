Le cronache estive degli anni scorsi hanno spesso fatto rabbrividire per il numero di animali abbandonati, immolati sull’altare delle vacanze estive. Premesso che, chiunque abbia questo deplorevole tipo di approccio verso una creatura vivente dovrebbe astenersi da qualunque adozione, il dramma esiste. Fortunatamente, i movimenti animalisti ed anche alcune cariche politiche di rilievo, hanno portato a galla il fenomeno dell’abbandono con toni taglienti.

Appelli doverosi hanno scosso le coscienze dei vacanzieri. Le ferie estive sono un diritto tanto agognato durante i cupi mesi invernali. La maggior parte delle persone non vede l’ora di stendersi al sole, gustando un mojito in attesa di farsi una bella nuotata. Questo è assolutamente comprensibile. Anche i prezzi dei ricoveri per animali non sono sempre abbordabili. Va detto anche che non tutti hanno la fortuna di poter lasciare il proprio quadrupede alle cure di amici e parenti.

Fortunatamente, diverse strutture ricettive e spiagge accettano i cani come ospiti graditi. Per chi non possiede un’automobile, tuttavia, si pone il problema del trasporto. Portare in vacanza il cane gratuitamente nel 2022 è possibile, grazie a questa splendida iniziativa Trenitalia. L’azienda infatti, non è rimasta insensibile agli accorati appelli dei padroni in difficoltà e ha voluto dare una risposta concreta. Progettando un sistema di sconti che permettono di far viaggiare i cani in modo non dispendioso. In questo modo si allevia non solo il trauma da separazione, ma anche le statistiche sugli abbandoni avranno un auspicabile e brusco calo.

Portare in vacanza il cane gratuitamente è possibile con questa nuova iniziativa di Trenitalia contro l’abbandono estivo

Esistono razze di cani che non sopportano in alcun modo la solitudine e che mal si prestano ad essere accuditi da emeriti sconosciuti. Diventano frustrati, irritabili, distruttivi. Gli animali hanno un’anima, anche se non nell’accezione religiosa che si è abituati ad attribuire a questo termine. Pensano, soffrono, si offendono, né più ne meno di noi. Portarli con sé in vacanza li renderà sicuramente felici. Grazie a Trenitalia, gatti e cani di piccola taglia potranno viaggiare gratuitamente, all’interno di un trasportino. In questa fascia sono incluse bestiole delle dimensioni di 70x30x50 centimetri.

L’offerta è valida fino al 15 settembre. Dopo questa data, il prezzo da devolvere sarà comunque simbolico: parliamo di 5 euro infrasettimanali e 1 euro durante il week end.

Per i cani di grossa taglia il discorso cambia: possono viaggiare si, ma con l’acquisto di un biglietto di seconda classe, cosa che non esclude la possibilità di beneficiare di cospicui sconti. Per scoprirli, è sufficiente selezionare il campo inerente sul sito o nell’app Trenitalia. Le stesse info sulle offerte dedicate saranno reperibili anche nelle biglietterie, comprese quelle automatiche.

Devono essere muniti di guinzaglio e museruola e tutti gli animali a bordo devono essere accompagnati da un certificato di iscrizione all’anagrafe e dal libretto sanitario. Il passaporto è necessario per i viaggi all’estero. Gli amici a 4 zampe saranno i benvenuti su Intercity, Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento. Il servizio sarà sempre gratuito per i cani che accompagnano i non vedenti.

Lettura consigliata

4 animali pericolosi che si possono incontrare nel bosco durante una gita in montagna e come comportarsi se si dovesse avvistarli