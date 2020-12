Che si abiti al mare o in montagna, fa sempre piacere portare in tavola piatti di pesce gustosi e profumati. Molte famiglie amano consumare pietanze che vedono come protagonista il tonno. Questo pesce dal gusto delicato piace davvero a tutti. Inoltre è facilissimo abbinarlo con tanti altri ingredienti gustosi.

Se portare in tavola il tonno ci sembra scontato, possiamo provare la ricetta del tonno in agrodolce. Questo piatto squisito è perfetto per qualunque occasione, dalle cene in famiglia al Capodanno con gli amici. Inoltre, la ricetta è semplice e veloce: perfetta anche per chi è alle prime armi. Per cuocere, infatti, questo piatto richiede solo mezz’ora! Vediamo allora come portare in tavola un profumato piatto di mare pronto in 30 minuti.

Ingredienti

Per cucinare il tonno in agrodolce serviranno:

4 fette di tonno alalunga;

1 kg di cipolle;

100 g di farina 00;

1 bicchiere di aceto di vino bianco;

4 cucchiai di zucchero bianco;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.

Per ottenere le proporzioni corrette si consiglia di scegliere fette di tonno da circa 250 g l’una.

Portare in tavola un profumato piatto di mare pronto in 30 minuti

Preparare questa ricetta è facilissimo, vediamo come fare. Prendere le fette di tonno alalunga e infarinarle da entrambi i lati. Prendere una padella con dell’olio extravergine d’oliva e metterla a scaldare sul fuoco. Quando l’olio è caldo, far friggere le fette di tonno da tutti e due i lati. Una volta cotto spegnere il fuoco.

Sbucciare le cipolle e tritarle finemente. Farle soffriggere in una padella insieme a un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungere alle cipolle un cucchiaio abbondante di acqua e lasciare evaporare. Nel frattempo, versare lo zucchero in una ciotolina insieme all’aceto di vino bianco. Mescolare per far sciogliere lo zucchero. Quindi aggiungere zucchero e aceto alle cipolle. Scaldare fino a portare ad ebollizione e quindi spegnere il fuoco. Aggiungere un pizzico di sale. Quindi versare la salsa ottenuta sulle fette di tonno. Servire caldo e gustarsi un profumatissimo piatto dal gusto inimitabile!