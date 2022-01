Quando si parla di superstizione, il popolo italiano è uno fra quelli che sono in prima linea. Nella nostra tradizione ci sono infatti moltissime cose che portano iella e altrettanti rimedi per evitarla. Basta pensare al gatto nero che attraversa la strada, al passare sotto le scale o a rovesciare il sale in tavola. Però non siamo gli unici: anche gli orientali hanno questa forma mentis e sono noti per i loro rituali di tipo scaramantico. Per questo, oggi ne illustriamo uno che ha a che fare con il Mondo vegetale. Infatti, portare in casa sorrisi e positività è facile con questa pianta succulenta che secondo la tradizione diffonde fortuna e armonia. Vediamo insieme di quale si tratta.

Stiamo parlando della Calancola, una piantina da appartamento che è principalmente nota per la sua adattabilità. Infatti, è molto difficile farne morire una ed è perfetta anche per chi non ha il cosiddetto pollice verde. Ha infatti bisogno di pochissime cure e si presenta veramente resistente anche ai cambiamenti climatici. Tecnicamente è una pianta succulenta sempreverde e presenta delle graziose infiorescenze di vari colori. Molti la chiamano anche pianta del sorriso e secondo la tradizione regalarla ha degli influssi positivi su chi la possiede. Dovrebbe infatti diffondere il buonumore e attrarre positività e gioia nell’ambiente domestico.

Altre piante che possono essere usate invece per il benessere economico

Se però il focus non fosse l’umore delle persone che abitano in casa, esistono molti altri esemplari che sono noti per portare denaro e benessere finanziario. Per scoprire quali sono bisogna rivolgersi alla tradizione cinese, dove i soldi sono un aspetto molto importante della vita dell’individuo. Esistono infatti molte tecniche di divinazione per scoprire se qualcuno diventerà ricco, come ad esempio quella dei polpastrelli. Per quanto riguarda però il mondo delle piante, la specie più famosa è sicuramente l’albero di giada. Ne esistono però molte altre che avrebbero lo stesso effetto. Ad esempio, abbiamo già parlato del famosissimo money tree (in italiano, letteralmente, albero dei soldi). Si dice infatti che comprare questa pianta tropicale sia una garanzia per attirare tantissimi soldi, fortuna e benefici economici. È importante però mantenerla in buona salute e ricordarsi di bagnarla per mantenere questi effetti positivi.

