Ogni luogo ha i suoi dolci. Allo stesso modo, ogni periodo ha i suoi dolci. E se pensiamo a Trieste a Carnevale non possono che venirci in mente le frittole. Dolci e buonissime, le frittole triestine sono facili e veloci da preparare.

Prendiamo qualche momento della nostra giornata per preparare le frittole triestine insieme ai nostri figli. Se cucinarle sarà un divertimento, mangiarle sarà addirittura una festa. Vediamo come portare il Carnevale in tavola con le tipiche frittole triestine.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti che serviranno:

500 g di farina 00;

370 ml di latte;

120 g di zucchero semolato;

90 g di uvetta;

50 g di pinoli;

1 bustina di lievito per dolci;

2 uova;

Mezzo bicchierino di grappa;

Scorza di 1 limone;

Olio per frittura q.b.

Portare il Carnevale in tavola con le tipiche frittole triestine

Vediamo come preparare questi dolci squisiti in pochi e semplici passaggi. Prendere una ciotolina piena di acqua e mettere l’uvetta in ammollo. Prendere un mixer e versarci dentro la farina, il latte, lo zucchero e lo lievito per dolci. Aggiungere anche le due uova. Attivare il mixer per amalgamare gli ingredienti. Quindi fermare il mixer.

Togliere l’uvetta dall’acqua e asciugarla con un canovaccio da cucina. Aggiungere nel mixer l’uvetta, la scorza di limone, la grappa e i pinoli. Riattivare il mixer a bassa velocità. Togliere il composto dal mixer e metterlo in una pirofila o in una ciotola adatta al forno. Infornare a 40°C per circa 45 minuti. Sfornare e mescolare delicatamente con un cucchiaio di legno. Formare delle palline di impasto e tenerle da parte.

Scaldare l’olio da frittura senza superare i 170°C. Quindi friggere le frittole. Scolarle su della carta assorbente e spolverare con dello zucchero semolato. Ed ecco pronte le frittole triestine con pinoli e uvetta: una vera delizia per il palato!