In questo articolo ci soffermiamo su come scegliere la meta preferita per trascorrere le vacanze estive. Ci interessa scoprire luoghi fantastici soprattutto per i più piccoli. Perciò vale la pena portare i bambini in queste spiagge magiche dove sventola la Bandiera Verde dei pediatri. Finalmente ci sono tutte le condizioni per poter programmare le vacanze estive. L’emergenza coronavirus non è terminata ma almeno dopo mesi di restrizioni e spostamenti ridotti al lumicino si volta pagina. I nostri Esperti di viaggi hanno avuto modo di leggere un elenco di città turistiche che hanno qualcosa in più rispetto ad altre.

Parola all’esperto

Vogliamo trasferire la nostra curiosità al Lettore, in modo da sollecitare l’interesse su come scegliere i luoghi adatti per andare in vacanza con la propria famiglia.

Ebbene, un team di pediatri, coordinati da Italo Farnetani, ogni anno assegna ad alcune città turistiche italiane la prestigiosa Bandiera Verde. Logicamente questo riconoscimento è dovuto per lo più alla presenza di spiagge a misura di bambino.

L’elenco ufficiale di tutte le meravigliose spiagge italiane adatte ad ospitare famiglie con prole al seguito sarà reso noto ad inizio luglio 2021. Però, siamo riusciti a ottenere in anticipo i nomi di alcune località del Sud insignite di questo riconoscimento.

Il viaggio parte dalla Sicilia

Nell’Isola più a sud d’Italia tre comuni ottengono la Bandiera Verde 2021. Parliamo di Noto con le sue estese spiagge di sabbia e il mare cristallino. Poi Scicli, con la spiaggia di Sampieri, nota per la celebre fiction del Commissario Montalbano. Infine Mazara del Vallo con la spiaggia della Tonnarella.

Le spiagge per bambini in Campania

Il Cilento si propone tra le mete più in voga del momento. Infatti ben 8 comuni riescono ad ottenere la Bandiera Verde. Si tratta di Agropoli con le due spiagge di Trentova e San Marco, poi i comuni di Ascea, Palinuro, Camerota, Pisciotta, le spiagge di Acciaroli e Pioppi. Completano il quadro Santa Maria di Castellabate e Sapri. Perciò c’è un motivo in più per portare i bambini in queste spiagge magiche dove sventola la Bandiera Verde dei pediatri.