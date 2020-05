Portale Sardegna pronto per la ripartenza dopo Covid-19

Portale Sardegna, online travel agency quotata sull’AIM Italia, è pronta a ripartire dopo l’emergenza sanitaria da coronavirus che ha bloccato il turismo nell’isola. La società specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, ha dato il via alla fase operativa del progetto “Sardegna Isola Sicura”.

I tavoli per la definizione delle best practices da inserire nel Codice di autodisciplina Sardegna Isola Sicura si sono conclusi. Gli operatori della filiera turistica hanno aderito all’elenco delle direttive ispirate alle regole suggerite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Regole sono integrate sia dai protocolli sanitari imposti dalle autorità pubbliche, sia da quelli delle Associazioni di Categoria.

Gli standard di sicurezza condivisi ed emersi durante questi confronti saranno adottati scrupolosamente da oltre 140 strutture ricettive e operatori di filiera, che hanno sottoscritto l’accordo.

Tra questi figurano le compagnie di navigazione Sardinia Ferries, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines e il Gruppo Moby-Tirrenia. Hanno aderito anche i principali gruppi alberghieri dell’Isola, tra i quali il Forte Village, Chia Laguna, Cala Ginepro Hotels, Pullman Timi Ama Sardegna, Lu’ Hotels, Hotel Abi D’Oru, I Grandi Viaggi, Bovi’s Hotels, Petra Segreta, Ota Viaggi, Club Esse, Arbatax Park Resort.

Il Codice di autodisciplina Sardegna Isola Sicura mira a garantire la sicurezza con il distanziamento personale, la sanificazione e pulizia costante degli ambienti, e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il tutto migliorando la qualità dei servizi resi.

In Sardegna la quarantena, allo stato attuale, è obbligatoria solo per gli arrivi fino alla data del 2 giugno 2020.

Soluzione di viaggio Sardegna Home to Home

Come è stato organizzato il turismo in Sardegna alla luce di questa pandemia? Ideata una nuova soluzione di viaggio chiamata Sardegna Home to Home. Si tratta di un pacchetto traghetto + casa vacanza, grazie al quale il cliente potrà viaggiare in un traghetto che rispetta gli standard di sicurezza e soggiornare in una casa vacanza facente parte del circuito Sardegna Isola Sicura. Il pacchetto Sardegna Home to Home sarà acquistabile nelle agenzie di viaggio Welcome Travel, KKM ed in quelle affiliate a FIAVET.

Massimiliano Cossu, Amministratore Delegato di Portale Sardegna (MIL:PSA) è entusiasta della grande collaborazione sulla quale si fonda questa iniziativa. È stata un’esperienza entusiasmante di condivisione e progettualità con tutti i partner della filiera turistica.