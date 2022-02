L’essere umano, per sua natura, ha sempre cercato, fin dai tempi più antichi, di prevedere o anticipare il proprio futuro. Per fare ciò, una delle pratiche più diffuse è sempre stata quella di perscrutare il cielo, osservando il movimento di astri e pianeti. Ancora oggi, molti sono convinti che questi ultimi, con le loro rivoluzioni e congiunzioni, possano influire sulle nostre sorti.

Infatti, molte persone leggono l’oroscopo proprio perché credono che ci sia ancora un fondo di verità nelle convinzioni degli antichi.

Congiunzioni astrali di febbraio

Durante gli ultimi giorni di febbraio, nel cielo si potrà ammirare un’incredibile concentrazione di pianeti.

Infatti, domenica 27 febbraio, alle prime luci dell’alba, si verificherà una meravigliosa congiunzione tra Luna e Venere. Qualche ora più tardi, poi, sempre nella costellazione del Sagittario, ci sarà il duetto tra Luna e Marte. Anche il 28 febbraio sarà un giorno da incorniciare dal punto di vista astronomico. Infatti, nelle prime ore del mattino, la falce di Luna calante si incontrerà con Mercurio e Saturno, nella costellazione del Capricorno.

Queste congiunzioni astrali, secondo l’oroscopo, saranno decisive per le sorti di tutti i segni dello zodiaco. Infatti, alcuni verranno premiati, altri invece dovranno sopportare ancora qualche turbolenza, nella speranza che la primavera possa portare maggiore tranquillità. Nelle prossime righe, quindi, sveleremo quali saranno i segni più fortunati e che vivranno delle settimane piuttosto positive.

Portafoglio pieno e tanta fortuna dal 27 febbraio per questi 3 segni zodiacali che verranno premiati dagli astri

Fra i segni zodiacali più fortunati dell’ultima parte del mese troviamo sicuramente lo Scorpione. Infatti, continua il momento magico per questo segno che è stato il vero protagonista di febbraio.

Il lavoro andrà a gonfie vele e l’aumento dei guadagni porterà finalmente sollievo alle casse familiari. Anche per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un momento magico, soprattutto per i single che stanno ancora cercando l’anima gemella.

Un altro segno che la buona sorte inonderà sarà il Capricorno. Per quest’ultimo, infatti, le prossime settimane saranno davvero eccezionali, in tutti gli ambiti della vita.

Sotto il profilo lavorativo, dopo le tensioni di inizio mese, finalmente la situazione migliorerà con l’arrivo di nuovi clienti e flussi di denaro. Sarà un momento molto prolifico anche per gli investimenti.

Anche nel rapporto di coppia regnerà la stabilità, anche se ogni tanto riaffioreranno vecchi problemi irrisolti. In questo periodo, quindi, sarà importante discutere in maniera costruttiva e superare ogni ostacolo con serenità.

Gli eventi del 27 e 28 febbraio influenzeranno positivamente anche i Pesci. Infatti, i nati sotto questo segno nelle prossime settimane avranno il portafoglio pieno e tanta fortuna soprattutto nel gioco.

Chi tenterà la sorte potrebbe essere ricompensato con qualche vincita, ma occhio a non esagerare.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, i prossimi giorni saranno davvero decisivi perché poi la primavera porterà sicuramente tante ricchezze e successi.