La seduzione a tavola è un’arma potentissima per consolidare un amore estivo, ritrovare l’intesa col partner, festeggiare una ricorrenza. Il linguaggio del cibo è fondamentale, ma quello dell’ambiente lo è altrettanto. La giusta atmosfera permette all’ospite di sentirsi a proprio agio e di aprirsi al dialogo senza inibizioni. Un menù troppo elaborato, o troppo complicato da servire, è da evitare. Meglio puntare, semmai, sulla ricchezza della tavola, con l’aiuto degli esperti di ProiezionidiBorsa.

Ricchezza o semplicità

Porta in tavola la seduzione preparando una pietanza squisita e un calice di ottimo vino. Per colpire al cuore la persona invitata, iniziamo dalla mise en place. Le proposte raffinate sono adatte a chi conosce bene l’uso di tutte le posate e di tutti i bicchieri. Altrimenti, meglio la semplicità, per non mettere in imbarazzo l’ospite o distrarlo dalla conversazione. Non dimentichiamo di assecondare i suoi gusti. Se ha un’anima ambientalista, niente fiori recisi ma un pò di foliage autunnale, o decori di riciclo, come pigne. Se la tavola è rustica, sono sempre graditi i vasetti di piante aromatiche, evitando quelli di peperoncino che sono troppo allusivi.

Un tocco di colore o un pizzico di storia

La tovaglia bianca non passa mai di moda, ma se il tavolo è molto bello o antico, lo si può valorizzare con delle tovagliette americane. Oppure con un runner e sottopiatti a tema. Se l’ospite ama il mare, puntare sul blu, colore dell’anno 2020. Se invece segue l’arte, decorare la tavola con soprammobili antichi. Come animali di porcellana, teiere, tabacchiere d’argento, piccoli vasi antichi di materiali diversi. Vi permetteranno di avviare la conversazione spiegando la loro provenienza.

Porta in tavola la seduzione

Tocco finale, le candele. Se la casa è minimal o molto semplice, tante candele piccole in vasetti di vetro, per creare effetti intriganti di luce e di profumo. È indispensabile, poi, accendere la musica e spegnere la tv. Il tablet è permesso, ma solo per far partire una bella playlist in streaming, abbastanza lunga per durare tutta la serata.