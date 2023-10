Ponte di Ognissanti: ecco 2 idee economiche ma divertenti per trascorrerlo in modo alternativo senza spendere troppo

Le festività non sono mai state così economiche: con queste 2 idee il divertimento è assicurato, ma anche il risparmio!

Il ponte di Ognissanti è un’occasione speciale per staccare la spina dalla routine quotidiana e rilassarsi. Molti di noi si sono già preparati per festeggiare a casa, altri hanno prenotato una vacanza last-minute, e poi c’è chi, ancora, non ha deciso cosa fare. Sarebbe bello, ad esempio, vivere un’esperienza originale, diversa, che ci faccia uscire dalla quotidianità. Farlo senza far dimagrire il portafoglio, però, è sempre un traguardo difficile da raggiungere. Andare a mangiare costa, fare una vacanza costa, persino una gita fuori porta può arrivare a costarci parecchio denaro. Come fare, quindi, per passare questo ponte facendo qualcosa di originale e diverso dal solito, ma senza svenare il portafoglio? Nelle righe che seguono esploreremo due idee con un ottimo rapporto qualità-prezzo, che ci faranno vivere delle feste incredibili, in equilibrio tra relax e tour in castelli incantati.

Ponte di Ognissanti: ecco 2 idee sempre vincenti per rigenerare l’anima e il corpo

Il ponte di Ognissanti si accavalla a Halloween, la festa più spaventosa che ci sia. Se, soprattutto i più giovani, hanno già scelto di celebrarlo con una serata in discoteca, noi consigliamo di fare una gita fuori porta “da brivido”. Per un’esperienza alternativa e avvincente, infatti, ci si può dirigere verso il misterioso borgo di Bardi (PR). Questo affascinante luogo ospita il famoso castello, un’antica fortezza che si dice sia infestata da fantasmi e creature soprannaturali. Insomma, il luogo perfetto per gli amanti dell’emozione e dell’avventura! Il castello offre una vista panoramica mozzafiato sul paesaggio circostante. Durante il ponte di Ognissanti, il castello organizza visite speciali notturne a tema Halloween, dove streghe e vampiri prendono vita. I prezzi dei biglietti per questo evento vanno dai 17 ai 30 euro e, per i bambini sotto i 5 anni, l’ingresso è gratuito.

Parola d’ordine relax

Andare alle terme è un’altra buonissima opzione, tra le più rilassanti e benefiche, ma a un costo accessibile. Insomma, non c’è motivo di avere ancora dubbi su cosa fare per il Ponte di Ognissanti: ecco 2 idee perfette per festeggiare questi giorni nel più totale svago! Le terme, infatti, offrono un’esperienza di benessere totale, che permetterà di rigenerarsi e affrontare la vita quotidiana con una nuova energia. Sono diversi i motivi per cui andare alle terme fa bene. Innanzitutto contribuisce al relax fisico e mentale: le acque termali hanno proprietà curative e rilassanti che alleviano lo stress e le tensioni muscolari. Questo è un vero e proprio trattamento per il corpo e l’anima. Inoltre, va anche sottolineato che località termali offrono pacchetti promozionali speciali durante il ponte di Ognissanti, che includono l’accesso alle piscine termali, saune e percorsi benessere a un prezzo conveniente. Inoltre l’acqua termale è nota per i suoi benefici terapeutici, tra cui il miglioramento della circolazione sanguigna e la riduzione del dolore. Ad Abano Terme, ad esempio, cittadina famosissima per le sue acque termali, sarà possibile trovare hotel con piscina e mezza pensione a 70 euro, proprio durante questo ponte. Insomma, questa è una terapia a basso costo per il tuo corpo, che ti libererà dallo stress accumulato.