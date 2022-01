Ogni giorno di vacanza è un’occasione ideale per una gita fuoriporta. Il Natale è appena passato e si aspetta con trepidazione il nuovo anno. Il 2022 inizia regalando un lungo ponte dell’Epifania. Quest’anno il 6 gennaio cade di giovedì e per molti le vacanze si protrarranno fino a domenica 9 gennaio.

Ecco perché molti italiani hanno pensato di organizzare un viaggio alla scoperta di nuove mete. Infatti, la nostra Penisola offre bellezza sconfinata e luoghi incantevoli da visitare anche in pochi giorni. In questo articolo ci proponiamo di suggerire alcuni luoghi speciali.

Ecco come trascorrere il ponte dell’Epifania in 2 mete bellissime ed economiche dove camminare nella natura per depurarsi dalle abbuffate delle feste. Ovviamente, prima di partire si consiglia di consultare le nuove disposizioni del ministero della Salute in materia di Covid 19. Per chi ama la montagna, ecco queste meravigliose 5 località sciistiche che si rivelano le più economiche d’Italia.

Un borgo immerso nel Parco Nazionale del Gran Sasso

Ci troviamo nell’entroterra abruzzese dove sorge un paese arroccato circondato di verde. Siamo a Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale perfettamente conservato, considerato una pietra miliare italiana. Straordinariamente, però, la sua fama si deve a un imprenditore svedese che ha acquistato e ristrutturato parte delle case del borgo.

Oggi Santo Stefano di Sessanio è diventato un albergo diffuso e incanta i suoi visitatori con torri, archi, loggiati antichissimi. Le sue strade e i nomi di alcuni monumenti sembrano rievocare luoghi magici, per esempio la Casa del Capitano da cui si gode una vista mozzafiato sulle valli circostanti. Ancora, annoveriamo la Chiesa della Madonna del lago, le splendide grotte di Stiffe e il castello di Rocca Calascio. Tutti questi luoghi sono visitabili grazie a sentieri di rara bellezza adatti a grandi e piccoli.

In Liguria, in provincia di Imperia, c’è un borgo che si è fermato nel tempo. È Bussana Vecchia, un villaggio magico che pochi conoscono. Un evento catastrofico ne segna la storia nel 1887. A causa di una potente scossa sismica, viene per gran parte distrutta.

Nasce così Bussana Nuova, fondata a valle del vecchio villaggio, l’unica a essere abitata oggi. Il vecchio paese, però, non è mai stato veramente abbandonato. Visitandolo si scopre che qualcuno ne ha occupato case e spazi. Principalmente sono artisti che, dopo il bando di riqualificazione del territorio del comune di Sanremo, ne hanno fatto un atelier a cielo aperto.

Musica, teatro, sculture e atelier di pittura, giardini nascosti, ma anche festival, orti e asili estivi per bambini rendono viva Bussana Vecchia. Ecco perché viene chiamata Borgo degli Artisti. Per raggiungere il paese si cammina nella natura. Nei dintorni è facile trovare altri splendidi trekking immersi nel verde dove respirare aria pura e godersi il panorama.

