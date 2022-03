Andare a fare la spesa e comprare i prodotti necessari per il menù settimanale quando si ha tempo può essere un’esperienza a volte rilassante. Bisognerebbe approfittarne per scegliere con cura ciò che poi finisce sulle nostre tavole. Leggere con calma le etichette, così come cercare con attenzione le offerte, fare paragoni e risparmiare, sono operazioni davvero utili. Può capitare, invece, di andare di fretta, prendere qualcosa al volo e dimenticare qualche ingrediente per preparare la cena o un altro pasto. Bisognerà, in tal caso, arrangiarsi.

Ordinare qualcosa da ricevere a casa, o riscaldare in forno una pizza surgelata, possono essere le prime soluzioni che ci vengono in mente. Certe sere, invece, anche se abbiamo tante cose tra cui scegliere, potrebbero mancare le idee. Al contrario, si potrebbe avere il frigo quasi vuoto. Di solito una buona ricetta salvacena è una torta salata preparata con pasta brisée o della pasta sfoglia. Distendere una delle due in una teglia e riempirle con resti di verdure, formaggi e delle uova è una soluzione veloce. Se mancano e non ci va di impastare, ci sono delle ricette facili da eseguire che potranno venirci in aiuto.

Pomodoro e mozzarella sono buoni sulla pizza ma anche per questa ricetta al forno che ci fa spendere poco riciclando gli avanzi

Invece di risolvere la cena con un piatto di pasta semplice, se non abbiamo molti ingredienti possiamo sfruttare avanzi di formaggio o altro per cucinare qualcosa di sfizioso. Ecco gli ingredienti per un plumcake salato:

300 g di farina 00;

3 uova;

100 ml di latte;

passata di pomodoro;

100 ml di olio di semi;

3 cucchiai di pecorino;

una bustina di lievito per torte salate;

150 g di mozzarella;

20 olive nere;

origano;

sale.

Tagliare la mozzarella a pezzetti e metterli da parte. Denocciolare le olive e lasciarle intere o tagliare a rondelle. In una ciotola versare il latte, aggiungere 4 cucchiai di passata di pomodoro e l’olio. Rompere le uova e incorporarle agli altri ingredienti. Mescolando, aggiungere a pioggia la farina setacciata e poi il lievito per torte salate. Unirvi i pezzetti di mozzarella, il pecorino grattugiato e quasi tutte le olive. Ora versare in una forma per plumcake imburrata e infarinata e completare con olive e ancora un po’ di formaggio. Cuocere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti.

Pomodoro e mozzarella sono buoni ingredienti per tante preparazioni, anche per fare questo plumcake salato.