Una tradizione tipica delle Regioni del Sud Italia, la ricetta dei pomodori secchi sott’olio ha delle origini antiche e dei ricordi del colore del sole. Generalmente, infatti, questa ricetta viene preparata in estate quando i raggi del sole scaldano i pomodori disposti per essere essiccati. Tuttavia, la destagionalizzazione del pomodoro e l’alternativa del forno che sostituisce il sole hanno cambiato l’identità di questa pietanza, che può essere realizzata in qualsiasi momento. Utilizzate per aperitivi ma anche per arricchire l’antipasto, i pomodori secchi sott’olio sono un ottimo segreto da mettere a tavola quando si ha poco tempo a disposizione. Di seguito, tutti gli ingredienti per riempire 3 vasetti in vetro.

Ingredienti

1kg di pomodori;

3 spicchi d’aglio;

aceto, olio e sale q.b.

Pomodori secchi sott’olio fatti in casa con la ricetta della nonna. Procedimento

Preparare i pomodori secchi sott’olio è molto semplice. Lavare e asciugare con cura i pomodori, facendo attenzione ad eliminare le parti che presentano macchie o che non sono sane. Tagliare a metà ciascun pomodoro e disporre le fette in una teglia, precedentemente ricoperta da carta da forno. Infornare alla temperatura di 100°C per 8/10 ore. L’attesa non è molto breve ma i pomodori devono asciugarsi senza bruciarsi e quindi una lenta cottura è quello di cui hanno bisogno. Una volta cotti i pomodori andranno inseriti in una ciotola contenente una soluzione di acqua e aceto versati in parti uguali.

Scolati con cura, i pomodori andranno inseriti in vasetti di vetro ben puliti e sterilizzati. Ogni 2 strati di pomodori, aggiungere qualche fettina sottile di aglio. Una volta giunti all’orlo, versare l’olio comprendo attentamente tutti i pomodori.

A questo punto, sigillare chiudendo con cura i vasetti ed il gioco è fatto. Conservare i pomodori in un luogo fresco ma asciutto.

