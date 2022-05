Pomodoro e basilico sono due ingredienti d’eccezione che rappresentano magistralmente la cucina mediterranea. I profumi di questi due prodotti ci riportano indietro nel tempo alla cucina della nonna, così autentica e speciale. Pomodoro e basilico sono la base di sughi gustosi e condimento delle più classiche pizze. Questi però sono anche incredibili da gustare crudi in una deliziosa insalata caprese insieme alla mozzarella. Se abbiamo a disposizione dei pomodori maturi possiamo recuperarli usandoli per preparare la conserva e salse, ma anche straordinari e semplici piatti. Oggi sveleremo una ricetta che si prepara in pochi minuti, utilizzando pochi ingredienti che abbiamo già nel frigorifero. Con ortaggi e frutta di stagione che matura in fretta possiamo realizzare pietanze squisite evitando inutili sprechi. Se siamo di fretta, ma non vogliamo rinunciare al gusto, questa ricetta è perfetta per noi.

Ingredienti

200 g di pomodori maturi;

10 g di basilico;

6 uova;

50 g di cipolle rosse;

50 g di formaggio grattugiato;

mezzo cucchiaino di paprika dolce;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Pomodori maturi e basilico sono perfetti per una cena dell’ultimo minuto da preparare in padella al posto della classica salsa

Con questi ingredienti prepareremo una frittata ricca di gusto. Per iniziare, tagliamo finemente la cipolla e trasferiamola in un recipiente. Dopo aver lavato i pomodori, asciughiamoli e tagliamoli a pezzetti. In un altro recipiente, sbattiamo le uova con la frusta, aggiungiamo un pizzico di sale, il formaggio grattugiato e la paprika dolce. Lavoriamo il composto finché non risulterà omogeneo ed aggiungiamo i pomodori a pezzetti e le cipolle.

Laviamo il basilico, spezzettiamolo con le mani in modo grossolano ed amalgamiamo il tutto usando una forchetta. Versiamo l’olio extravergine d’oliva in una padella antiaderente, facciamolo scaldare e versiamo il composto al suo interno. Copriamo il tegame con un coperchio e facciamo cuocere la frittata a fuoco moderato per circa 10 minuti. A questo punto, rivoltiamo la frittata facendo attenzione a non scottarci. Continuiamo la cottura per altri 5 minuti, sempre con il tegame coperto, e serviamo la frittata ben calda.

Consigli

Questa frittata è un piatto sfizioso ed economico che si prepara velocemente. Possiamo anche realizzarla al forno facendola cuocere per 15 minuti in uno stampo foderato. Pomodori maturi e basilico sono perfetti per questa frittata, che possiamo accompagnare con un’insalata fresca, del pane tostato o delle verdure grigliate. Infine, è possibile conservare questa pietanza nel frigorifero per non più di un giorno dentro un contenitore ermetico.

Approfondimento

Con le patate lesse avanzate possiamo preparare una cena veloce in padella o al forno con queste 3 ricette golose e consigliatissime