Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il polpettone è uno di quei secondi che piacciono a tutti. Può essere però preparato anche in maniera vegetale, magari per non appesantirsi troppo. La sua preparazione è molto facile e rapida ed è perfetto se si vuole cucinare qualcosa coi bambini per passare un pomeriggio ai fornelli.

Il polpettone vegetariano, una ricetta svuota frigo, è l’ideale per preparare un piatto unico buono e saporito, che saprà dare carattere al nostro pranzo o alla nostra cena.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo come realizzare un polpettone vegetariano, una ricetta svuota frigo.

Ingredienti

600 gr di fagiolini;

1 kg di patate;

1 cipolla;

2 uova;

150 gr di ricotta di pecora;

80 gr di parmigiano;

1 manciata di funghi secchi;

3 cucchiai di pangrattato;

uno spicchio d’aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 ciuffo di maggiorana;

olio d’oliva;

sale e pepe qb.

Polpettone vegetariano, una ricetta svuota frigo

Lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle con un passapatate. Spuntare i fagiolini, lessarli al dente e tritarli.

Mettere i funghi secchi in acqua tiepida per farli rinvenire e triturare gli aromi.

Scolare i funghi e triturarli in modo grossolano. Affettare la cipolla, sbucciare l’aglio e far rosolare il tutto con i funghi e le spezie a fuoco basso. Per fare la rosolatura andranno bene 8 cucchiai d’olio.

Accendere il forno a 200°. Appena le cipolle saranno cotte, aggiungere le patate e i fagiolini. Far insaporire tutti gli ingredienti per circa 5 minuti. Oliare una teglia rettangolare, imburrarla e cospargerla di pan grattato.

A questo punto, aggiungere alle verdure le uova e la ricotta frullata insieme al parmigiano.

Prendere la teglia e riempirla del composto così ottenuto. Cospargere la superficie con del pan grattato e infornare per circa 20-25 minuti, almeno finché non si avrà una crosticina dorata.

Il nostro polpettone è dunque pronto per essere servito.

Ecco quindi la ricetta del polpettone vegetariano, una ricetta svuota frigo golosa e ottima per tutte le occasioni!