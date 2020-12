Dopo le abbuffate natalizie, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre ai suoi Lettori una ricetta davvero squisita e genuina per questi giorni di fine dicembre. Saltando da una ricorrenza e l’altra, in un clima dalle tinte sfumate tra il giallo ed il rosso per opera delle disposizioni messe in campo dal Governo per evitare assembramenti e nuovi contagi da coronavirus, il tempo per sperimentare in cucina sembra quello ideale. Complici anche le temperature, drasticamente in calo, dedicarsi a nuovi piatti è un’ottima strategia per imparare qualcosa che potrebbe tornarci sempre utile.

Quest’oggi, è il turno del polpettone di verdure di stagione per non buttare via niente e portare in tavola una delizia che conquisterà tutti in poche mosse. Di seguito tutto l’occorrente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

a) 3 uova

b) 700 g di cavolfiore

c) 4 di patate medie oppure 2 grandi;

d) 1 di cipolla;

e) 100 g di zucca gialla

f) 100 g di parmigiano

g) erbe aromatiche come il timo ed il prezzemolo;

h) pangrattato, olio extra vergine d’oliva, noce moscata, sale, pepe e burro q.b.

Polpettone di verdure di stagione per un piatto squisito da preparare in poco tempo. Procedimento

Preparare il polpettone di verdure è davvero molto semplice. Innanzitutto, lavare e tagliare a tocchetti le patate. Stesso procedimento va fatto per la zucca. Lavare, pulire e tagliare le cime del cavolfiore.

Inserire questi 3 ingredienti in una padella con un filo d’olio. Coprire con un coperchio e lasciar sbollentare per qualche minuto a fiamma bassa.

Unire la cipolla tagliata a fette sottili e un altro filo d’olio. Con l’aiuto di un mixer ad immersione frullare il composto. Quando la verdura sarà ben cotta aggiungerla in una ciotola con le uova, il parmigiano, un pizzico di sale, una spolverata di pepe, la noce moscata e le erbe aromatiche tritate finemente. Amalgamare con cura, mescolando con un cucchiaio. Se il composto è troppo liquido, aggiungere un po’ di pangrattato.

Prendere una teglia da forno imburrarla leggermente e con un cucchiaio versare il composto modellandolo e creando la forma di un polpettone. Una spolverata di pangrattato sulla superficie e far cuocere in forno alla temperatura di 180°C per 25-30 minuti fino a completa doratura. Ed ecco che in poco tempo, sarà possibile portare in tavola.

Se “Polpettone di verdure di stagione per un piatto squisito da preparare in poco tempo” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Conquistare grandi e piccini in un solo colpo con la parmigiana di cavolfiore“.