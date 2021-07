Abbiamo a cena una persona celiaca e non sappiamo proprio cosa cucinare? Nessun problema. Oggi la nostra Redazione vuole proporre ai suoi lettori una ricetta davvero particolare, delle polpette senza glutine sfiziose e facili da preparare da leccarsi i baffi.

Le polpette di amaranto

Le polpette di amaranto sono perfette per un aperitivo sfizioso, ma anche come secondo piatto, accompagnato da verdure di stagione. Per preparare questa ricetta occorre:

200 gr di amaranto;

2 patate;

50 gr di parmigiano;

spezie a piacere;

200 gr di formaggio filante;

prezzemolo;

farina di mais;

100 g di pomodorini;

1 spicchio d’aglio;

origano;

olio extravergine di oliva;

sale;

olio di semi di arachide.

Procedimento

Tostiamo l’amaranto per un minuto in padella con un po’ di olio d’oliva. La tostatura darà un gusto ed un profumo di frutta secca che vi delizierà. Copriamo con acqua fredda e portiamo ad ebollizione. Frulliamo per ottenere un composto omogeneo.

Lessiamo e patate e schiacciamole con una forchetta. Uniamo l’amaranto frullato, il parmigiano, il prezzemolo e le spezie scelte. Per un gusto più fresco, possiamo aggiungere scorza di limone e semi di anice; se vogliamo qualcosa di più esotico e dal profumo più caldo, scegliamo noce moscata, cannella e curry.

Formiamo delle palline, poniamo al centro un pezzetto di formaggio e schiacciamole leggermente. Passiamole nella farina di mais. Per averle più leggere poniamole in forno a 180° per 30 minuti. Se invece non pensiamo alla linea, friggiamole in abbondante olio di semi di arachide e facciamole asciugare su carta assorbente.

Possiamo già servirle così, ma se vogliamo possiamo preparare un sughetto con i pomodorini cotti in un filo d’olio ed aromatizzati con uno spicchio d’aglio ed un po’ di origano. Adagiamo sopra le polpette e serviamole calde.

Ecco pronte delle polpette senza glutine sfiziose e facili da preparare da leccarsi i baffi.