Polpette di zucchine per un antipasto squisito e semplice da preparare. Come stuzzichini per un aperitivo, come antipasto per una cena in famiglia. Ci sono tante occasioni in cui la ricetta delle polpette di zucchine, semplice da applicare, potrebbe tornare utile. Sono un’alternativa salutare e innovativa alle classiche polpette fritte e necessitano, in media, venti minuti di preparazione e venti di cottura. Scopriamo come prepararle.

Ingredienti per 20 polpette

1 cipolla piccola;

3 zucchine grandi;

1 uovo medio;

1 ramo di prezzemolo tritato;

50 gr di parmigiano;

3 spicchi di aglio fresco;

50 gr di mollica di pane;

45 g di pan grattato;

q.b. di sale e pepe nero.

Procedimento

Preparare le polpette di zucchine e, intanto, iniziare a preparare il forno a 200°C. Tagliare le zucchine in maniera tale che le fette siano finissime, per poi saltarle in padella per qualche minuto. In seguito, pre-riscaldare una padella dopo averla lievemente unta con olio d’oliva. Bisogna farlo a fuoco medio. Poi, tagliare la cipolla a pezzetti e cuocerla. Mischiarla con un po’ di pepe ed aglio altrettanto sminuzzato. Quando quest’ultimo è rosolato, aggiungere le zucchine prima tagliate e cotte. Aggiungere sale a seconda delle esigenze e del gusto. Lasciare ammorbidire il tutto per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto con l’aiuto di una spatolina. Trascorso questo lasso di tempo, rimuovere la padella dal fuoco. Non resta che lasciare raffreddare il tutto a temperatura ambiente. Poi, rompere l’uovo e sbatterlo insieme a parmigiano e prezzemolo. Aggiungere le zucchine già cotte e mescolare. Poi, prendere un po’ dell’impasto preparato in precedenza e usarlo per formare una palla con le mani, da passare nel pangrattato per poi posizionarla sulla teglia. Ripetere il procedimento fin quando non si è utilizzato l’intero impasto, col quale dovrebbe essere possibile ottenere ben 20 polpette. Alla fine, cuocerle per 20 minuti nel forno a circa 200°C.