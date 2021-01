Se si è alla ricerca di un piatto buono e adatto ad un aperitivo o ad un antipasto, queste polpette semplici da preparare e pronte in poco più di un’ora sono la scelta giusta. Questa ricetta vegana può essere preparata anche con altri tipi di verdure come spinaci, zucchine o carote e lenticchie assieme ai broccoli e porri al posto della cipolla. Inoltre, non contiene derivati animali. Quindi è ideale anche in caso gli ospiti o alcuni membri della famiglia siano vegani o vegetariani. Ecco come fare.

Polpette di soia e broccoli croccanti e leggere, una tira l’altra

Ingredienti per 4 persone

1 bustina di fiocchi di soia disidratati;

sale, pepe, pangrattato, olio EVO q.b.;

1 cipolla;

1 broccolo.

Procedimento

Scaldare un pentolino d’acqua. Versare i fiocchi di soia disidratati al suo interno e farli ammorbidire per circa 10 minuti. Strizzarli ed eliminare l’acqua in eccesso. Sbollentare i broccoli in abbondante acqua salata per 15 minuti. Scolarli, pulirne i gambi e tritarli. Versare un filo d’olio extravergine di oliva in una padella. Far soffriggere la cipolla al suo interno. Aggiungere i broccoli e saltare le verdure per 5 minuti. Aggiungere un cucchiaio d’acqua per ammorbidire. Insaporire con la quantità desiderata di sale e pepe.

Quindi, versare i fiocchi di soia all’interno della padella. Frullare il tutto in un frullatore a immersione. Cominciare a dare forma alle polpette e passarle nel pangrattato. Disporle su una teglia coperta di apposita carta. Metterle nel forno per 30 minuti a 180° circa. La temperatura ideale e il tempo di cottura possono variare a seconda del modello del forno. Si consiglia di prestare attenzione. A cottura ultimata, non resta che farle intiepidire, impiattarle e servirle. Buon appetito!

