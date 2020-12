Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cavolo verza è una di quelle verdure che in pochi amano. Vuoi per l’odore forte che fa la verdura quando la si cuoce, vuoi per la sua stagionalità, è però un ortaggio ricco di vitamine e sali minerali. Le polpette di cavolo verza, ottimo secondo, sono un’occasione per fare pace con questo ortaggio e gustarne tutto il sapore corposo che caratterizza questa verdura.

Le polpette di cavolo verza sono dette anche “pulcini verdi” per via della loro forma a uovo di colore verde.

Vediamo come realizzare al meglio queste polpette.

Ingredienti

400 gr di lonza di maiale;

1 cavolo verza molto grosso;

200 gr di salsiccia;

150 gr di pancetta magra;

4 carote;

1 cuore di sedano;

3 porri;

3 zucchine;

5 patate;

2 cipolle medie;

1 cucchiaio di prezzemolo;

150 gr di pane raffermo;

mezzo bicchiere di latte;

1 uovo;

1 bicchiere di vino bianco;

sale, pepe e noce moscata.

Ecco come realizzare le polpette di cavolo verza, ottimo secondo

Sfogliare il cavolo, tenendo bene da parte le foglie grandi che serviranno per avvolgere l’impasto. Si dovranno ottenere dieci foglie grandi.

In una pentola d’acqua bollente e salata, sbollentare per 5 minuti le 10 foglie grandi. Appena saranno passati i 10 minuti, stenderle bene su di un canovaccio e asciugarle.

Tritare la carne di maiale e la salsiccia; ammorbidire il pane nel latte e amalgamare il tutto con l’uovo.

Si dovrà ottenere un impasto omogeneo.

Prendere le foglie di cavolo e porvi nel mezzo un mucchietto di impasto di carne. Formare quindi degli involtini e chiuderli su loro stessi. Legare ogni involtino con lo spago.

Tagliare a cubetti tutte le verdure rimaste, compreso quello che rimane del cavolo.

Bagnare il tutto con 3 litri di acqua e unirvi anche la pancetta a pezzetti, coprire e far cuocere fino a che le verdure non saranno pronte.

A questo punto, immergere nel pentolone anche i “pulcini verdi”. Aggiungere il vino e portare le polpette a cottura.

Servire ben caldo. Queste polpette di cavolo verza sono un ottimo secondo.