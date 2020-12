Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I bambini, si sa, fanno i capricci quando si tratta di cibo. Fosse per loro si nutrirebbero solo di dolciumi e biscotti. Queste polpette alla pavese, perfette per i bambini, sono quello che ci vuole per far mangiare la carne ai più piccini.

Sono un gustoso piatto unico, grazie anche al riso che va ad accompagnare la preparazione di carne e possono essere preparate coi bambini prima di cena o di pranzo, a seconda di quando siamo in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti sono tutti di facile reperibilità e sapranno stupire i più piccoli con un sapore deciso e buono.

Vediamo insieme come realizzare le polpette alla pavese.

Ingredienti

600 gr di carne di manzo macinata;

300 gr di riso;

2 bicchieri di vino bianco;

2 cipolle;

800 gr di zucchine;

200 gr di funghi champignon;

12 fette di formaggio filante;

olio, burro, sale e pepe qb.

Polpette alla pavese, perfette per i bambini

Formare delle polpettine con la carne di manzo macinata, ne verranno circa 12. Affettare in modo sottile tutte le verdure.

In un tegame abbastanza grande, mettervi tutte le polpette e condirle con un cucchiaio d’olio e un pezzetto di burro. Mettere il tegame sul fuoco e far sciogliere il burro, quindi rosolarvi le polpette. Appena le polpette sono rosolate, bagnare con un bicchiere di vino e unirvi quindi le verdure.

Far cuocere il tutto a fiamma vivace per circa 15 minuti, finché le verdure non saranno asciugate. Rimescolare con un cucchiaio di legno per evitare che il tutto si attacchi sul fondo del tegame. Aggiungere quindi il riso, distribuito bene tra le polpette e le verdure. Bagnare con un altro bicchiere di vino e acqua. Si dovrà coprire bene tutto il riso. Portare quindi a ebollizione.

Coprire il tegame e infornarlo a 180° gradi in forno per circa 20-25 minuti.

Quando questo tempo sarà passato, mettere su ogni polpetta una fettina di formaggio. Coprire e far riposare al caldo per altri 5 minuti, giusto il tempo di far sciogliere il formaggio.