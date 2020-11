Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi non rinuncia mai all’attività fisica giornaliera, ecco come ottenere polpacci snelli e sodi con questi 5 esercizi per la ginnastica da fare a casa. Si tratta, nello specifico, di esercizi che nella maggioranza dei casi non richiedono attrezzi, ma che se effettuati giornalmente permettono di rinforzare i polpacci con risultati tangibili anche in tempi relativamente brevi.

Polpacci snelli e sodi con questi 5 esercizi per la ginnastica da fare a casa

Nel dettaglio, ecco 5 esercizi facili per rinforzare i polpacci da inserire e da alternare nelle sessioni giornaliere di allenamento sportivo tra le mura domestiche.

Il salto con la corda: si tratta di un esercizio facile che garantisce la contrazione continua dei polpacci. E nello stesso tempo, tra l’altro, si effettua un esercizio che permette pure un buon allenamento a livello cardiovascolare.

L’alzata ad una sola gamba:

messi magari su una parete per mantenersi in equilibrio, le alzate alternate, con i polpacci a una sola gamba, rappresentano per la ginnastica da fare a casa un esercizio semplicissimo. Ma perfetto per polpacci sodi a patto di compiere correttamente l’esercizio. Nel compiere le alzate, il ginocchio, la caviglia e l’anca devono essere infatti sempre e rigorosamente allineati verticalmente.

Gli allungamenti portando i talloni a terra:

sopra uno step, sempre mantenendosi in equilibrio su una parete, basterà semplicemente abbassare i talloni per sentire tirare i polpacci. Per chi non riesce, magari perché sente troppo tirare, non è necessario portare del tutto i talloni a terra. L’importante è che i polpacci vengano comunque sollecitati.

Il salto su un gradino:

si tratta di un semplice quanto potente esercizio per allenare i polpacci. L’esercizio è svolto correttamente quando prima e dopo il salto si fa leva solo sulle punte dei piedi.

La corsa sul posto:

al pari del salto con la corda, la corsa sul posto è un semplicissimo esercizio per i polpacci con benefici anche a livello cardiovascolare.