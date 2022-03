Se non sappiamo cosa preparare per cena o vogliamo stupire gli ospiti di tutte le età con un piatto unico, puntiamo tutto sulle alette di pollo. Cotte nel modo giusto, saranno croccanti fuori e succose all’interno, perfette per una serata di relax o in compagnia.

Ingredienti:

1 kg di alette di pollo;

50 g di burro;

1 bustina di lievito;

2 limoni o lime;

1 cucchiaio di miele;

peperoncino in polvere;

sale;

pepe.

Pollo croccante e gustoso per cena in pochi minuti di forno grazie a questa ricetta facile e veloce

Per prima cosa, togliamo le nostre alette dal frigo e rimuoviamo eventuali piume. Poi, con un panno o della carta assorbente, tamponiamo tutta la carne. Questo servirà a rimuovere l’umidità in eccesso, che impedisce ai cibi di diventare croccanti ed eviterà di farli “bollire” nei loro liquidi. Per la stessa ragione ci servirà anche una bustina di lievito non dolcificato. Mettiamo le alette in una ciotola e versiamoci dentro lievito, pepe e sale. Agitiamo il tutto così da ricoprire completamente la carne con le polveri. Adesso il pollo è già pronto per entrare in forno.

Accendiamolo a 230 °C in modalità statica. Poi, disponiamo le alette su una teglia foderata con della carta da forno tenendole distanti le une dalle altre. Se ne abbiamo la possibilità, possiamo anche mettere le alette su una griglia da posizionare sopra una teglia. In questo modo i liquidi in eccesso cadranno dentro la teglia e la carne potrà dorarsi su tutti i lati. Questo però non è comunque necessario per una buona riuscita del piatto.

Inforniamo la carne e lasciamola cuocere per circa 25 minuti. Nel frattempo, scaldiamo del burro in un pentolino o al microonde, sino a renderlo liquido. Uniamo del peperoncino in polvere a piacere e un cucchiaio di miele. Scattati i 25 minuti, versiamo il burro aromatizzato su ogni aletta con l’aiuto di un cucchiaio. Rimettiamo in forno per altri 10 minuti prima di girare ogni aletta sull’altro lato. Versiamo direttamente il composto sulla superficie della carne che abbiamo appena girato. Inforniamo nuovamente per circa 10 o 15 minuti, sinché non saremo soddisfatti di colore e croccantezza.

Il momento di servire

Questo pollo croccante e gustoso, con note dolci e piccanti, si accompagnerà benissimo a qualche fettina di lime o limone. Serviamolo caldo insieme a un’insalata fresca e fruttata e a una salsa come la maionese o a base acida per rinfrescare la bocca. Infine, teniamo dei tovaglioli a portata di mano… nessuno potrà resistere!