Il pollo è uno dei piatti più amati del mondo. Cucinato in moltissimi diversi modi, è uno dei capisaldi della cucina mondiale. Non c’è nazione che non abbia la sua personalissima ricetta di pollo e non ne rivendichi l’appartenenza.

Questo pollo alla provenzale, un sapore deciso, viene direttamente dalla Francia.

Il pollo qui preparato è ricco di sapori e aromi che ci riportano in Provenza, tra le sue valli cariche di lavanda e di arbusti odorosi che vediamo spesso nei film.

Vediamo come preparare assieme un ottimo pollo alla provenzale.

Ingredienti

1 pollo intero (di circa 1 kg);

500 gr di pomodori;

500 gr di melanzane;

2 peperoni verdi;

1 cipolla;

2 spicchi d’aglio;

1/2 cucchiaino di timo;

4-5 foglie di rosmarino;

1/2 cucchiaino di origano;

olio qb;

sale;

pepe.

Pollo alla provenzale, un sapore deciso

Tagliare il pollo a pezzetti, ne basteranno circa otto. Quando il pollo è stato tagliato, rosolarlo bene nell’olio in una padella molto grande e antiaderente.

Aggiungere quindi la cipolla tagliata in modo piuttosto grossolano e l’aglio intero, privato della sua buccia di contenimento.

Appena la cipolla e l’aglio si sono imbionditi, levare l’aglio dal composto.

Prendere la melanzana e i pomodori e tagliarli a cubetti piuttosto grossi.

Pulire i peperoni dai semi e dai filamenti e tritare anche quelli, dovranno essere tutti tagliati a cubetti piuttosto grandi.

Aggiungere nella padella col pollo le melanzane e lasciare andare per far appassire la melanzana. Quando la melanzana sarà appassita, aggiungere i peperoni e i pomodori al composto, continuando con la cottura a fiamma media e regolare. Salare e pepare all’occorrenza, ricordandosi di assaggiare il sughetto che viene fuori.

Quando il pollo sarà quasi cotto, aggiungere le erbe aromatiche e coprire col coperchio.

Cuocere in questo modo per circa una mezz’ora. Quando la carne sarà bella morbida e succosa e le verdure cotte a puntino, togliere dal fuoco e impiattare immediatamente. Servire ben caldo.