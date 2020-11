Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il pollo è uno degli ingredienti principali delle cucine di tutto il mondo. La sua preparazione è facile e riscuote sempre successo tra gli ospiti invitati a cena. Una ricetta di grande effetto è il pollo alla birra, un secondo goloso e facile, nonché molto saporito. A seconda della birra usata infatti, si otterrà un pollo molto gustoso e che stupirà i nostri ospiti.

La sua preparazione è molto facile.

Vediamo come realizzare il pollo alla birra.

Ingredienti

1 kg di pollo;

5 cucchiai d’olio d’oliva;

sale qb;

420 gr di cipolle bianche;

3 foglie d’alloro;

1 rametto di timo;

200 gr di speck;

30 gr di burro;

pepe nero qb;

500 ml di birra chiara;

1 rametto di rosmarino.

Pollo alla birra, un secondo goloso e facile

Tagliare le cipolle a listarelle e tagliare anche lo speck a listarelle sottilissime.

Prendere una padella e mettervi l’olio d’oliva e 10 grammi di burro. Scaldare la padella e aggiungervi le cipolle e lo speck. Far stufare il tutto a fuoco medio. Bisogna far appassire bene gli ingredienti rimescolando di quando in quando.

Tritare bene gli aromi e aggiungervi il sale fino. In un’altra padella, unirvi il resto dell’olio e del burro e aggiungere il pollo. Aggiungere gli aromi al pollo e farlo cuocere. Il pollo dovrà rosolare per circa 5-10 minuti a fuoco moderato.

Prendere quindi le cipolle con lo speck e unirli al pollo nella padella di cottura del pollo.

Ora unirvi la birra. Coprire con un coperchio stando bene attenti a lasciare una parta scoperta per far passare l’aria e cuocere a fiamma bassa. Far cuocere una mezz’ora, giusto il tempo per far assorbire la birra alla carne.

Quando la birra sarà stata assorbita completamente dalla carne, il nostro secondo sarà pronto.

Servire immediatamente per conservare tutto il gusto di questo piatto buonissimo, semplicissimo, ma di grande effetto. I nostri ospiti rimarranno piacevolmente sorpresi.