Attenzione alle polizze Rc auto false vendute da questi 16 siti. Dopo l’allarme di fine anno, esce un’altra circolare dell’istituto di vigilanza IVASS: le truffe assicurative non si fermano, anzi si moltiplicano.

Le insegne che propongono agli automobilisti di risparmiare e vendono coperture auto irregolari sono raddoppiate. E per i clienti che sono caduti in trappola un’amara sorpresa: nonostante il pagamento con bonifico o carta di credito, non sono coperti. Neanche se reclamano. La redazione di ProiezionidiBorsa mette in guardia dalle offerte-truffa di Rc auto e spiega come proteggersi.

Alla larga dagli assicuratori irregolari

Ecco la lista dei siti internet irregolari diffusa in questi giorni dall’IVASS. Alcuni nominativi a prima vista sembrano a posto. Ma in realtà risultano privi, in home page, dei dati identificativi dell’intermediario.

Dunque, espongono il consumatore al rischio di stipulare prodotti non conformi alla normativa. Sono agenzialepre.com; assicurazioniveloci.com; boncompagniassicura.eu; polizze-veloci.com; damianiassicura.it; easy-broker.it; fastbroker.it; genoveseassicurazioni.com; latorreassicurazioni.com; masterinsurance.it; misters-brokers.eu; onebroker.eu; preventivatorerca.com.

Un bel drappello, non c’è che dire. Sono nella lista degli emittenti irregolari di polizze Rc auto anche altri nominativi: rindibrokerrcta.it; zurichconnectassicurazioni.com.

Polizze Rc auto, attenzione: quelle vendute da questi 16 siti sono false

L’IVASS consiglia di valutare bene le offerte assicurative via internet o via telefono, soprattutto di durata temporanea. Prima di firmare e pagare bisogna controllare che le assicurazioni siano regolarmente autorizzate sul sito dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Le categorie alle quali vengono solitamente proposte le polizze truffa sono stranieri e lavoratori autonomi e artigiani sensibili allo sconto e al risparmio.

Attenzione ai pagamenti troppo bassi o troppo facili

Polizze Rc auto, attenzione: quelle vendute da questi 16 siti sono false. Dobbiamo ribadire ancora una volta che il pagamento dei premi Rc auto a favore di carte di credito irregolari o prepagate non sono validi.

E che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società non presenti negli elenchi. Per chiarimenti veloci su questo punto c’è anche un numero verde di IVASS che aiuta a fare i debiti controlli: 800-486661.

L’ultima truffa è stata denunciata il 13 gennaio scorso: sotto i riflettori è finita la società irlandese Metlife Europe, le cui polizze sono vendute indebitamente dal profilo WhatsApp a nome Alessio Lo Maglio, persona non autorizzata in Italia ad esercitare la vendita di polizze assicurative.