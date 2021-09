È bastata una settimana per rovesciare le posizioni, le alleanze e i patti. Ora nel centrodestra è tutto per aria e nei corridoi di Montecitorio si alza pure la voce. Berlusconi torna a flirtare col Ppe; Matteo Salvini non risponde ma pesca deputati, senatori e amministratori a mani basse. Sia in Forza Italia che in Italia Viva. Tutti hanno capito che questa ‘campagna acquisti’ della Lega non è un capriccio del momento. Si tratta invece del risultato di negoziati estenuanti, che forse andavano avanti da mesi. E ora cosa succederà? Seguiamo la situazione con la redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Silvio è tornato a flirtare con Manfred Weber

Venerdì scorso, 17 settembre, Silvio Berlusconi era riapparso. Mentre i suoi annunciavano che la sua strategia sarebbe quella di presenziare a qualche evento prima della campagna elettorale e poi di rivolgere lo sguardo al Colle, lui faceva altro. Il Cavaliere, dopo sette mesi di travaglio si resettava a sorpresa con il Ppe, in un abbraccio caloroso con Manfred Weber. Virtuale, visti i tempi, ma certo significativo. “Voi siete la mia casa naturale” riaffermava. Prendendo automaticamente le distanze dai suoi alleati sovranisti, senza neanche averli nominati.

Politica: Matteo Salvini avvia la campagna acquisti più che la federazione di centrodestra

Possibile che Berlusconi abbia davvero deciso di smarcarsi? Forse è tutto un gioco delle parti concordato con Salvini e Meloni, per mantenere un’immagine più moderata in ambito europeo. Proprio Salvini e la Meloni, infatti, dovrebbero proporre Berlusconi nelle prime votazioni per il Quirinale come ‘candidato di bandiera’. Se poi non ci fosse un seguito e il Cavaliere risultasse bruciato, pazienza: lo avrebbero comunque presentato. Sarebbe un bel ricordo personale per Berlusconi, spiegano gli esperti di elezioni presidenziali. Un omaggio alla sua leadership, alla capacità di unire il centrodestra, riconosciuta anche dal ‘nemico’ Enrico Letta: “Berlusconi da solo aveva una capacità di federatore che i due capi di oggi non hanno”.

Salvini non parla sul Cavaliere

Berlusconi non parla su Salvini e il Capitano non commenta le mosse del Cavaliere. Ha poco tempo per occuparsi di Europa, in questi giorni. Ha dovuto fare i conti con tensioni interne al Carroccio, che sono sbarcate a Montecitorio: leghisti spaccati, con solo 80 voti favorevoli alla fiducia sul green pass bis, ben 52 assenti di cui 41 ingiustificati. La diversità di vedute con Giorgetti e il governatore Massimiliano Fedriga non si è risolta, ma non è grave dice il leader. Dietro le quinte andiamo tutti d’amore e d’accordo, niente divisioni. E pazienza se la no-vax Francesca Donato ha lasciato la Lega sbattendo la porta.

Mezzo battaglione di amministratori

Il Capitano rimanda commenti e confronti a dopo le elezioni comunali di ottobre. In tre giorni ha portato nella Lega più di 200 amministratori locali di tutta Italia, provenienti da varie liste e vari partiti. Tra le prede più importanti ci sono due consiglieri regionali lombardi berlusconiani, Alessandro Fermi e Mauro Piazza. Ora in Lombardia circolano anche i nomi di altri cambi di casacca: Giulio Gallera, Fabrizio Sala e Alan Christian Rizzi. Ma i diretti interessati non hanno parlato. Parla invece il senatore Luigi Vitali, nome storico di Forza Italia, già ex sottosegretario alla Giustizia. Che si dice deluso dalle strategie dei ‘colonnelli’, ma soprattutto dal silenzio di Silvio. Formalmente era già fuoriuscito due anni fa e sì, potrebbe andare nelle file della Lega nei prossimi giorni.

La sorpresa di Palermo

Politica: Matteo Salvini avvia la ‘campagna’ acquisti’ più che la ‘federazione di centrodestra’ che forse dopo si farà. Intanto, si compattano le file. Una vera sorpresa arriva dal Sud, è il deputato Francesco Scoma, in fuga dalla sinistra più vicina al centro, l’ Italia Viva di Matteo Renzi. Nei giorni scorsi è stato accolto letteralmente a braccia aperte dal numero uno della Lega in Sicilia, Nino Minardo.